Как приготовить нежное гастрономическое наслаждение: домашний сыр маскарпоне по рецепту Ярославского

Не знаешь, что приготовить на завтрак, но так хочется чего-нибудь необычного и нежного. Чтобы подходило к утреннему кофе, круассанам или обычной яичнице. Тогда у нас есть хорошая идея для тебя – приготовь домашний маскарпоне по рецепту украинского шеф-повара, судьи программы МастерШеф на СТБ Владимира Ярославского.

Тебе понадобится всего два ингредиента, но гастрономическое удовольствие будет сопровождать твои завтраки и обеды еще очень долго.

Стоит лишь уделить около получаса и попытаться устроить на собственной кухне самую настоящую сыроварню.

И не бойся, что родные будут возмущаться, потому что, когда они попробуют твой маскарпоне, кроме него уже ничего не захотят видеть у себя на столе.

Ингредиенты для приготовления сыра маскарпоне

сливки 35% – 1 литр

лимонная вода – 1 литр

Способ приготовления сыра маскарпоне

Прежде всего нужно взять обычную широкую или низкую кастрюлю, или сотейник. После этого поставить ее на огонь и вылить в нее сливки. Постоянно помешивая их, необходимо почти довести до кипения, но не допустить закипания. В то же время, можно приготовить лимонную воду, смешивая один грамм лимонной кислоты, или 20 граммов лимонного сока и литр воды. Когда сливки будут близки к тому, чтобы закипеть, огонь нужно убавить и добавить лимонную воду, медленно помешивая лопаткой, пока смесь не начнет густеть. На это уйдет около двух минут. Затем нужно отставить будущий сыр на полчаса. Это необходимо, чтобы завершился процесс свертывания. Когда пройдет время, нужно подготовить сито, положить на него марлю и сверху нее полученную массу. Сверху всю конструкцию нужно будет накрыть пленкой и оставить в холодильнике на восемь часов, желательно на ночь. Тогда с утра у тебя будет отличный ингредиент для идеального завтрака.

Хранить маскарпоне следует в баночке в холодильнике.

А если ты любишь сыр, что хочется добавлять его в любое блюдо, читай, как приготовить сырный крем-суп.

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