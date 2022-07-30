Как приготовить нежное гастрономическое наслаждение: домашний сыр маскарпоне по рецепту Ярославского

Не знаешь, что приготовить на завтрак, но так хочется чего-нибудь необычного и нежного. Чтобы подходило к утреннему кофе, круассанам или обычной яичнице. Тогда у нас есть хорошая идея для тебя – приготовь домашний маскарпоне по рецепту украинского шеф-повара, судьи программы МастерШеф на СТБ Владимира Ярославского.
Тебе понадобится всего два ингредиента, но гастрономическое удовольствие будет сопровождать твои завтраки и обеды еще очень долго.
Стоит лишь уделить около получаса и попытаться устроить на собственной кухне самую настоящую сыроварню.
И не бойся, что родные будут возмущаться, потому что, когда они попробуют твой маскарпоне, кроме него уже ничего не захотят видеть у себя на столе.
Хранить маскарпоне следует в баночке в холодильнике.
А если ты любишь сыр, что хочется добавлять его в любое блюдо, читай, как приготовить сырный крем-суп.
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