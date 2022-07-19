Для размеренного ужина или поспешного обеда: как приготовить сирный крем-суп

Думаешь, что самое простое, что можно приготовить из первых блюд на своей кухне, это будет именно бульон? Возможно это и так, но если внести некоторые коррективы в процесс приготовления, то можно получить изысканный и сытный сырный крем-суп.
Для спокойного и рассудительного ужина или же поспешного обеда наедине – его рецепт пригодится любому, кто любит вкусно поесть.
И даже если уже нет сил на то, чтобы нарезать все ингредиенты максимально осторожно и аккуратно, всю основную работу выполнит блендер. А для тебя останется только одна задача – созерцать процесс варки и наслаждаться вкусом готового блюда.
Сначала нужно подготовить все овощи, почистить и нарезать кубиками. Таким образом они будут быстрее провариваться, а значит, момент наслаждения вкуса наступит еще быстрее.
Морковь, картофель, лук и мелко нарезанный чеснок выложить на сковороду и обжарить, чтобы подчеркнуть их вкус.
В то же время нужно поставить кипеть воду. Когда овощи подрумянятся, их можно добавлять в воду, посолить, поперчить и приправить их своими любимыми пряностями.
Когда овощи проварятся около десяти минут, можно добавлять натертые сыры. Лучше всего будет наблюдать за готовностью картофеля, чтобы он стал даже немного разваливаться.
Вместе с плавленым и твердым сыром суп должен прокипеть еще около пять минут. При этом его лучше будет помешивать.
После этого необходимо снять с огня суп и взбить его блендером до состояния пюре. Наконец изысканное блюдо готово. Сырный крем-суп можно подавать еще с хрустящими гренками, чтобы подчеркнуть диссонанс между структурами и наслаждаться вкусом.
А если у тебя возникли проблемы с поиском главного ингредиента для этого блюда, читай как сделать сыр в домашних условиях.
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