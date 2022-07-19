Для размеренного ужина или поспешного обеда: как приготовить сирный крем-суп

Думаешь, что самое простое, что можно приготовить из первых блюд на своей кухне, это будет именно бульон? Возможно это и так, но если внести некоторые коррективы в процесс приготовления, то можно получить изысканный и сытный сырный крем-суп.

Для спокойного и рассудительного ужина или же поспешного обеда наедине – его рецепт пригодится любому, кто любит вкусно поесть.

И даже если уже нет сил на то, чтобы нарезать все ингредиенты максимально осторожно и аккуратно, всю основную работу выполнит блендер. А для тебя останется только одна задача – созерцать процесс варки и наслаждаться вкусом готового блюда.

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Ингредиенты для сырного крем-супа

вода – 1,5 литра

картофель – 3 штуки

морковь – 2 штуки

чеснок – 2 зубчика

твердый сыр – 200 граммов

плавленый сыр – 200 граммов

подсолнечное масло – 2 ст. л.

половинка лука

соль и перец по вкусу

Способ приготовления сырного крема-супа

Сначала нужно подготовить все овощи, почистить и нарезать кубиками. Таким образом они будут быстрее провариваться, а значит, момент наслаждения вкуса наступит еще быстрее.

Морковь, картофель, лук и мелко нарезанный чеснок выложить на сковороду и обжарить, чтобы подчеркнуть их вкус.

В то же время нужно поставить кипеть воду. Когда овощи подрумянятся, их можно добавлять в воду, посолить, поперчить и приправить их своими любимыми пряностями.

Когда овощи проварятся около десяти минут, можно добавлять натертые сыры. Лучше всего будет наблюдать за готовностью картофеля, чтобы он стал даже немного разваливаться.

Вместе с плавленым и твердым сыром суп должен прокипеть еще около пять минут. При этом его лучше будет помешивать.

После этого необходимо снять с огня суп и взбить его блендером до состояния пюре. Наконец изысканное блюдо готово. Сырный крем-суп можно подавать еще с хрустящими гренками, чтобы подчеркнуть диссонанс между структурами и наслаждаться вкусом.

А если у тебя возникли проблемы с поиском главного ингредиента для этого блюда, читай как сделать сыр в домашних условиях.

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