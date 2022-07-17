С одним молоком, сметаной или яйцами. Рассказываем три простых рецепта, как сделать сыр в домашних условиях

Сыр — один из тех продуктов, который находиться на столе, когда приходят гости, а сырная тарелка хорошо походит к вину. Он может быть частью завтрака, обеда или ужина. С его помощью можно приготовить множество блюд, в особенности запеканок. Сотни блюд можно приготовить з сыром, но как приготовить сыр?
Сегодня мы расскажем тебе три простых рецепта сыра, который можно приготовить в домашних условиях.
Существуют разные рецепты сыра, но обязательным ингредиентом каждого является молоко, но можно добавлять сметану, творог, яйца. Этот легкий рецепт сыра не займет много времени и усилий, но подарит приятный вкус.
Сначала нужно налить молоко в кастрюлю и довести до кипения. Далее добавить творог и варить в течение трех минут.
После этого творог процедить через марлю, но не стоит долго ждать. Как только сыворотка перестает капать, нужно продолжать готовить.
После этого творог процедить через марлю, но не стоит долго ждать. Как только сыворотка перестает капать, нужно продолжать готовить.
Далее надо в кастрюле растопить масло и добавить соду и соль. В растопленное масло добавить творог и варить пять минут, постоянно помешивая. Снять творог с огня.
Далее нужно взбить яйцо и добавить к творогу, хорошо перемешать. Массу выложить в форму и оставить в холодильнике на три – четыре часа. Сыр готов можно резать и кушать.
Для приготовления этого рецепта не понадобится творог, яйца или сметана, только молоко.
Нужно налить молоко в кастрюлю и добавить соль и сахар. Далее довести молоко до кипения и добавить уксус. Варить три – четыре минуты и постоянно помешивать. .
Далее нужно процедить смесь через марлю и поставить получившийся сыр под пресс, например пятилитровую баклажку с водой. Оставить на один – два часа. Далее нужно поставить сыр в холодильник до полного остывания. Такой сыр имеет нежный сливочно-молочный вкус.
Этот рецепт похож на предыдущий, но требует немного больше ингредиентов и времени.
Молоко нужно нагреть до кипения и добавить соль. Пока греется молоко, нужно взбить три яйца со сметаной. Когда молоко закипело, нужно добавить яично-сметанную смесь. После закипания молоко нужно проварить пять – семь минут.
Когда масса начинает сворачиваться, нужно поварить ее еще три – четыре минуты до образования крупных хлопьев.
Когда масса начинает сворачиваться, нужно поварить ее еще три – четыре минуты до образования крупных хлопьев.
Далее процедить сырную массу через марлю. Сыр нужно завернуть в марлю и поставить сверху груз. Нужно подождать пока он полностью остынет и тогда его можно подавать к столу.
Такой сыр вкусен и полезен, когда ты готовишь его самостоятельно, можешь регулировать добавление соли и специй, зелени и орехов, делать себе по вкусу.
Однако сыр — не единственное, что можно приготовить самостоятельно. Когда на улице жара, мы хотим съесть что-нибудь холодное и вкусное. Раньше мы рассказывали, как приготовить мороженое дома. Такое мороженое точно будет вкусным и полезным.
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