С одним молоком, сметаной или яйцами. Рассказываем три простых рецепта, как сделать сыр в домашних условиях

Сыр — один из тех продуктов, который находиться на столе, когда приходят гости, а сырная тарелка хорошо походит к вину. Он может быть частью завтрака, обеда или ужина. С его помощью можно приготовить множество блюд, в особенности запеканок. Сотни блюд можно приготовить з сыром, но как приготовить сыр?

Сегодня мы расскажем тебе три простых рецепта сыра, который можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт твердого сыра

Существуют разные рецепты сыра, но обязательным ингредиентом каждого является молоко, но можно добавлять сметану, творог, яйца. Этот легкий рецепт сыра не займет много времени и усилий, но подарит приятный вкус.

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Ингридиенты для приготовления твердого сыра

1 литр молока (2.5–6%)

1 кг творога (5–9%)

100 г сливочного масла

1 яйцо

1 ч.л. соды (разрыхлителем заменить нельзя)

1 ст.л. соли

Приготовление сыра

Сначала нужно налить молоко в кастрюлю и довести до кипения. Далее добавить творог и варить в течение трех минут.

После этого творог процедить через марлю, но не стоит долго ждать. Как только сыворотка перестает капать, нужно продолжать готовить.

Далее надо в кастрюле растопить масло и добавить соду и соль. В растопленное масло добавить творог и варить пять минут, постоянно помешивая. Снять творог с огня.

Далее нужно взбить яйцо и добавить к творогу, хорошо перемешать. Массу выложить в форму и оставить в холодильнике на три – четыре часа. Сыр готов можно резать и кушать.

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Рецепт сыра только с молока

Для приготовления этого рецепта не понадобится творог, яйца или сметана, только молоко.

Ингредиенты для приготовления сыра с молока

молоко 2,5 % — 3 л

соль — 1 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

уксус 9% — 6 ч. л.

Приготовления сыра только с молока

Нужно налить молоко в кастрюлю и добавить соль и сахар. Далее довести молоко до кипения и добавить уксус. Варить три – четыре минуты и постоянно помешивать. .

Далее нужно процедить смесь через марлю и поставить получившийся сыр под пресс, например пятилитровую баклажку с водой. Оставить на один – два часа. Далее нужно поставить сыр в холодильник до полного остывания. Такой сыр имеет нежный сливочно-молочный вкус.

Рецепт сыр с молоком и сметаной

Этот рецепт похож на предыдущий, но требует немного больше ингредиентов и времени.

Ингредиенты для приготовления сыр с молока и сметаны

молоко жирностью 3,3% — 1 л

сметана жирностью 20% — 200 мл

яйца — 3 шт

соль — 1 ч. л.

Приготовления сыр с молока и сметаны

Молоко нужно нагреть до кипения и добавить соль. Пока греется молоко, нужно взбить три яйца со сметаной. Когда молоко закипело, нужно добавить яично-сметанную смесь. После закипания молоко нужно проварить пять – семь минут.

Когда масса начинает сворачиваться, нужно поварить ее еще три – четыре минуты до образования крупных хлопьев.

Далее процедить сырную массу через марлю. Сыр нужно завернуть в марлю и поставить сверху груз. Нужно подождать пока он полностью остынет и тогда его можно подавать к столу.

Такой сыр вкусен и полезен, когда ты готовишь его самостоятельно, можешь регулировать добавление соли и специй, зелени и орехов, делать себе по вкусу.

Однако сыр — не единственное, что можно приготовить самостоятельно. Когда на улице жара, мы хотим съесть что-нибудь холодное и вкусное. Раньше мы рассказывали, как приготовить мороженое дома. Такое мороженое точно будет вкусным и полезным.

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