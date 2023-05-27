Нежный аромат и тонкий вкус: как приготовить вино из клубники в домашних условиях

Тонкий аромат и нежность клубничного вина — звучит сказочно, не так ли? Приготовить вино из клубники можно даже в домашних условиях. Рецепт довольно простой, а вкус такой изысканный, что даже дегустаторы оценят. Читай, как приготовить клубничное вино, в нашем материале.
Для клубничного вина тебе понадобится немного ингредиентов — всего лишь клубника, вода и сахар. Если ты любишь и классические вкусы, то раньше мы рассказывали, как приготовить вино из винограда.
Приготовление вина из клубники является процессом долгим, но стоящим того. Для вина можно использовать мелкую клубнику или пюре из нее. Также можно приготовить его на основе варенья, так процесс пойдет быстрее.
Из оборудования понадобятся только резиновые перчатки, трубочки и банки. На заготовку вина нужно меньше часа. Пропорции можно увеличивать, если хочешь приготовить больше вина из клубники.
Понадобится
Фото: Pexels
Для этого рецепта совсем не нужны водка или дрожжи. Именно это сделает вино нежным и лёгким, десертным. Заранее перебери клубнику, промой, убери хвостики и просуши ее на бумажных полотенцах.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вино из одуванчиков.
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