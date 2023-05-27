Нежный аромат и тонкий вкус: как приготовить вино из клубники в домашних условиях

Тонкий аромат и нежность клубничного вина — звучит сказочно, не так ли? Приготовить вино из клубники можно даже в домашних условиях. Рецепт довольно простой, а вкус такой изысканный, что даже дегустаторы оценят. Читай, как приготовить клубничное вино, в нашем материале.

Вино из клубники: рецепт приготовления в домашних условиях

Для клубничного вина тебе понадобится немного ингредиентов — всего лишь клубника, вода и сахар. Если ты любишь и классические вкусы, то раньше мы рассказывали, как приготовить вино из винограда.

Приготовление вина из клубники является процессом долгим, но стоящим того. Для вина можно использовать мелкую клубнику или пюре из нее. Также можно приготовить его на основе варенья, так процесс пойдет быстрее.

Из оборудования понадобятся только резиновые перчатки, трубочки и банки. На заготовку вина нужно меньше часа. Пропорции можно увеличивать, если хочешь приготовить больше вина из клубники.

Понадобится

Клубника — 2 кг

Вода — 2 л

Сахар — 1,5 кг

Для этого рецепта совсем не нужны водка или дрожжи. Именно это сделает вино нежным и лёгким, десертным. Заранее перебери клубнику, промой, убери хвостики и просуши ее на бумажных полотенцах.

Клубничное вино: технология приготовления

Сделай клубничное пюре. Для этого можно использовать блендер или мясорубку. Перелей пюре в банки или бутылки, в которых будет бродить вино. Вскипяти воду в кастрюле. Раствори в ней 800 г сахара, убавь огонь и вари сироп. Дай сиропу остыть и вылей его к клубничному пюре, размешай. Горлышки бутылок замотай марлей и поставь их в теплое место. Через несколько дней добавь оставшийся сахар, размешай и снова поставь в теплое место. На 10-14 день приготовления вина процеди жидкость в чистые банки. Накрой капроновой крышкой с дырочкой для трубки. Вставь трубку, а второй ее конец окуни в емкость с водой. Через полтора месяца вино можно процедить и разлить в бутылки. Оно готово к употреблению. Его можно настаивать дольше, если хочешь более крепкий напиток. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить вино из одуванчиков.

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