Рей Брэдбери оценил бы! Как приготовить вино из одуванчиков дома

Вино из одуванчиков — отличный способ запечатать лето в бутылках. Интерес к вину из одуванчиков усилился после выхода одноименной повести Рея Брэдбери.

Главный герой рассказывал, как его дедушка каждое лето готовил такое вино и подписывал бутылки датой производства. Так он говорил, что сохраняет воспоминания о приятных солнечных днях и может наслаждаться ими зимой.

Вино из одуванчиков непохоже на стандартное виноградное вино. Сначала оно может показаться странным на вкус, немного кисловатым, но если его распробовать, оно может стать одним из любимых.

А к приготовлению вина из одуванчиков можно привлечь всю семью. Ведь для вина надо много цветков. Их сбор можно превратить в веселое семейное занятие. Мы расскажем простой рецепт вина из одуванчиков.

Рецепт вина из одуванчиков

Ингредиенты для вина из одуванчиков

лимоны — 2 шт.

сахар — 1,5 кг

мелисса лимонная или мята — 3-4 шт. веточек

банка одуванчиков объёмом 1 л

изюм — 100 г

кипяченая фильтрованная вода — 4 л

Приготовление вина из одуванчиков

Вино готовится из желтых цветков одуванчиков, нужны только лепестки. Поэтому ножки и цветоложе нужно отделить. Это сделать очень просто с помощью ножа. Надо прижать лезвием лепестки и сильно дернуть за основание стебля.

Заранее нужно подготовить кипяченую фильтрованною воду. Лепестки одуванчиков залить в большой кастрюле холодной водой. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить одуванчики настаиваться на сутки при комнатной температуре.

Уже на следующий день можно продолжать работать над вином из одуванчиков. Надо приготовить сироп. В сотейник набрать поллитра воды, подождать, пока закипит и добавить сахар. Варить сироп до готовности. Проверить его можно так: на гладкую поверхность капнуть сироп, если не растечется, то он готов.

Далее настой из одуванчиков поставить на плиту и довести до кипения. Потом снять с плиты и подождать, пока он полностью остынет. Обязательно процедить через сито, не должно остаться лепестков одуванчиков.

Далее подготовить лимоны — срезать с них цедру, можно в виде спирали, и выжать сок из мякоти. Сахарный сироп влить к отвару с одуванчиков, туда же добавить изюм, мелиссу или мяту, цедру и сок лимона. Все это хорошо перемешать, обязательно накрыть марлей и оставить бродить на два дня.

После первого брожения надо обязательно удалить мелису или мяту.

Остальную жидкость перелить в большой бутыль, на его горлышко надеть резиновую перчатку с мелкой дыркой на одно пальце. Бутыль отнести в темное место с комнатной температурой для брожения.

Когда этот процесс прекратится (это можно понять по перчатке, она перестанет надуваться), надо отделить осадок. После чего вино из одуванчиков надо разлить по бутылкам и хранить в прохладном и темном месте в течении трех-шести месяцев для созревания. Таким образом можно наслаждаться солнечными днями среди холодной зимы.

К каждому сорту вина подходят разные продукты, но мы привыкли чуть ли не ко всему вину подавать сыр. Ранее мы рассказывали, как правильно совмещать вино и сыр.

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