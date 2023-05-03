Рей Брэдбери оценил бы! Как приготовить вино из одуванчиков дома

Вино из одуванчиков — отличный способ запечатать лето в бутылках. Интерес к вину из одуванчиков усилился после выхода одноименной повести Рея Брэдбери.
Главный герой рассказывал, как его дедушка каждое лето готовил такое вино и подписывал бутылки датой производства. Так он говорил, что сохраняет воспоминания о приятных солнечных днях и может наслаждаться ими зимой.
Вино из одуванчиков непохоже на стандартное виноградное вино. Сначала оно может показаться странным на вкус, немного кисловатым, но если его распробовать, оно может стать одним из любимых.
А к приготовлению вина из одуванчиков можно привлечь всю семью. Ведь для вина надо много цветков. Их сбор можно превратить в веселое семейное занятие. Мы расскажем простой рецепт вина из одуванчиков.
Ингредиенты для вина из одуванчиков
После первого брожения надо обязательно удалить мелису или мяту.
После первого брожения надо обязательно удалить мелису или мяту.
К каждому сорту вина подходят разные продукты, но мы привыкли чуть ли не ко всему вину подавать сыр. Ранее мы рассказывали, как правильно совмещать вино и сыр.
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