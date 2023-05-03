Рей Бредбері вподобав би! Як приготувати кульбабове вино вдома

Вино з кульбаб — чудовий спосіб закарбувати літо в пляшках. Інтерес до кульбабового вина посилився після виходу однойменної повісті Рея Бредбері.

Головний герой розповідав, як його дідусь щоліта готував таке вино і підписував пляшки датою виробництва. Так він казав, що зберігає спогади про приємні сонячні дні і може насолоджуватися ними взимку.

Вино з кульбаб не схоже на стандартне виноградне вино. Спочатку воно може здатися дивним на смак, трохи кислуватим, але якщо його розкуштувати, воно може стати одним з улюблених.

А до приготування вина з кульбаб можна залучити всю родину. Адже для вина треба багато квіток. Їхній збір можна перетворити на веселе сімейне заняття. Ми розповімо простий рецепт вина з кульбаб.

Рецепт вина з кульбаб

Інгредієнти для вина з кульбаб:

лимони — 2 шт.

цукор — 1,5 кг

меліса лимонна або м’ята — 3-4 шт. гілочок

банку кульбаб об’ємом 1 л

родзинки — 100 г

кип’ячена фільтрована вода — 4 л

Приготування вина з кульбаб

Вино готується з жовтих квіток кульбаб, потрібні лише пелюстки. Тому ніжки та квітколожі потрібно відокремити. Це зробити просто за допомогою ножа. Треба притиснути лезом пелюстки та сильно смикнути за основу стебла.

Заздалегідь потрібно підготувати кип’ячену фільтровану воду. Пелюстки кульбаб залити у великій каструлі холодною водою. Накрити каструлю кришкою і залишити кульбаби настоюватися на добу за кімнатної температури.

Вже наступного дня можна продовжувати працювати над вином із кульбаб. Потрібно приготувати сироп. У сотейник набрати півлітра води, почекати, доки закипить і додати цукор. Варити сироп до готовності. Перевірити його можна так: на гладку поверхню капнути сироп, якщо не розтечеться, він готовий.

Далі настій із кульбаб поставити на плиту і довести до кипіння. Потім зняти з плити та почекати, доки він повністю охолоне. Обов’язково процідити через сито, не повинно залишитися пелюсток кульбаб.

Потім треба підготувати лимони — зрізати з них цедру, можна у вигляді спіралі, і вичавити сік з м’якоті. Цукровий сироп влити до відвару з кульбаб, туди ж додати родзинки, мелісу чи м’яту, цедру та сік лимона. Все це добре перемішати, обов’язково накрити марлею і залишити бродити на два дні.

Після першого бродіння треба обов’язково видалити мелісу чи м’яту.

Решту рідини перелити у великий бутель, на його горлечко одягнути гумову рукавичку з дрібною діркою на одному пальці. Бутля віднести в темне місце з кімнатною температурою для бродіння.

Коли цей процес припиниться (це можна зрозуміти по рукавичці, вона перестане надуватися), треба відокремити осад. Після чого вино з кульбаб треба розлити по пляшках і зберігати в прохолодному і темному місці протягом трьох-шести місяців для дозрівання. У такий спосіб можна насолоджуватися сонячними днями серед холодної зими.

До кожного сорту вина підходять різні продукти, але ми звикли чи не до всього вина подавати сир. Раніше ми розповідали, як правильно поєднувати вино та сир.

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