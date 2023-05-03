Рей Бредбері вподобав би! Як приготувати кульбабове вино вдома

Вино з кульбаб — чудовий спосіб закарбувати літо в пляшках. Інтерес до кульбабового вина посилився після виходу однойменної повісті Рея Бредбері.
Головний герой розповідав, як його дідусь щоліта готував таке вино і підписував пляшки датою виробництва. Так він казав, що зберігає спогади про приємні сонячні дні і може насолоджуватися ними взимку.
Вино з кульбаб не схоже на стандартне виноградне вино. Спочатку воно може здатися дивним на смак, трохи кислуватим, але якщо його розкуштувати, воно може стати одним з улюблених.
А до приготування вина з кульбаб можна залучити всю родину. Адже для вина треба багато квіток. Їхній збір можна перетворити на веселе сімейне заняття. Ми розповімо простий рецепт вина з кульбаб.
Інгредієнти для вина з кульбаб:
Після першого бродіння треба обов’язково видалити мелісу чи м’яту.
Після першого бродіння треба обов’язково видалити мелісу чи м’яту.
До кожного сорту вина підходять різні продукти, але ми звикли чи не до всього вина подавати сир. Раніше ми розповідали, як правильно поєднувати вино та сир.
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