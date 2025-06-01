Пива чи по чарочці: який вид алкоголю є найменш шкідливим і чому

Роками наукові дослідження схиляються до думки, що не існує безпечної дози алкоголю. І будь-яка кількість спиртного напою негативно впливає на клітини мозку, серцево-судинну систему, ДНК, печінку, м’язи та нервову систему.

Часто люди переконані, що шкода алкоголю зростає разом із градусом. Тобто за такою логікою, найменш міцні, слабоалкогольні напої, мають і найменшу шкоду. Та чи справді це так? Який алкоголь насправді найбільш шкідливий для організму і чого краще уникати у своїй склянці? Про все розповіли The New York Times.

Чому немає корисного алкоголю і як мінімізувати його вплив

Варто пам’ятати, що будь-який алкоголь шкодить організму, хоча раніше було заведено вважати червоне вино корисним для судин, а текілу й горілку менш шкідливими, бо вони прозорі і без цукру.

Насправді, все це не так. Старший науковий співробітник Центру наркоманії та психічного здоров’я у Торонто Юрген Рем спростовує ці давні міфи, і каже, що алкоголь є алкоголем. І будь-яка випита кількість напою впливає на здоров’я.

Повністю уникати алкоголю у житті важко або неможливо. Тож краще дізнатися про нього більше та мінімізувати його вплив. Дослідник алкоголю з Університету Вікторії у Канаді Тімоті Стоквелл ділиться, що організм перетворює етанол, який міститься у напоях, на небезпечний ацетальдегід.

Ця речовина може пошкоджувати ДНК, тканини рота, горла, печінки, товстої кишки та грудей. Після відновлення ДНК можуть виникнути ракові мутації. Тож кожен келих може нести загрозу. Вживання алкоголю підвищує ризики розвитку щонайменше сімох видів раку.

А понад вісім порцій алкоголю на тиждень для жінок і понад 15 для чоловіків (або ж понад чотири порції за раз) пов’язані з розвитком хвороб серцево-судинної системи, печінки, депресії, тривожності та проблем із пам’яттю.

Шкідливий вплив від напою залежить від кількості етанолу. Чим менша у відсотках ABV (об’ємна частка алкоголю), тим нижчими є ризики. Наприклад, 4% пиво проти 8%. Менше наслідків буде від 4% пива. Загалом найменше етанолу у пиві, потім йде вино, а найбільше його міститься у міцних напоях.

Лікарі кажуть, якщо пити алкоголь, краще вибирати з найменшою часткою спирту в напої. Однак не варто забувати і про порції. До прикладу, маленька банка пива (0,33) містить стільки ж етанолу, скільки й 150 мл вина або 50 мл міцного лікеру.

Вирахувати вміст етанолу у коктейлях ще важче. Адже вони змішуються з газованими напоями, соками, і кількома видами алкоголю. З цієї причини значно безпечніше на вечір вибрати 0,33 пива чи 150 мл вина.

Пам’ятати слід не лише про вміст етанолу, а й цукру, та про калорійність напоїв. Найбільш калорійними є коктейлі з газованками і соками. Також лікарі радять уникати коктейлів, де змішана кава зі спиртом, або кофеїн зі спиртом.

Наприклад, це Irish Coffee, еспресо Мартіні, Caffè Corretto, Black Russian, The Great Comeback, Б-52, а також суміші з горілки та енергетиків.

Щодо ступеню шкідливості спиртного є обмежене дослідження, за яким темний алкоголь справді викликає більше похмілля та інших наслідків (віскі, ром, бурбон, бренді, коньяк), адже в ньому міститься вищий рівень конгенерів — речовин, що утворюються під час ферментації і можуть змінювати смак і колір напою.

Незалежно від ступеню шкідливості алкогольних напоїв, редакція Вікна-Новини закликає пам’ятати про безпечні порції і не перевищувати їх.

Раніше ми розповідали, чому після алкоголю ми відчуваємо тривожність.

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