Як ставлення до емоцій впливає на депресію: результати досліджень

Дослідження виявляють зв’язок між переконанням, що емоції можуть змінюватися, частішим використанням когнітивної переоцінки та меншою кількістю симптомів депресії.

Дослідники припускають, що депресивний стан може бути своєрідним сигналом про те, що в житті людини є проблеми або обставини, які потребують уваги. Про це пише psychologytoday.

Як твої переконання впливають на настрій

Уяви, що ти прокинувся після безсонної ночі. Ти втомлений, роздратований і не маєш бажання нічого робити. У такій ситуації можна вирішити, що весь день буде зіпсований. А можна сприйняти свій стан як тимчасовий і дати собі час відновитися.

Психологи називають ставлення до здатності змінювати власні емоції переконаннями щодо їхньої мінливості. Люди, які вважають, що можуть впливати на свій емоційний стан, зазвичай краще оцінюють власне самопочуття, рідше мають симптоми депресії та впевненіше справляються з негативними переживаннями.

Одна з причин полягає у способах реагування на поганий настрій. Наприклад, людина може спробувати подивитися на ситуацію під іншим кутом: одна невдала ніч не обов’язково зіпсує весь день.

Цей підхід називають когнітивною переоцінкою. Він допомагає змінити інтерпретацію подій і власних переживань, не заперечуючи того, що сталося.

Інша реакція — постійно повертатися до негативних думок, знову й знову прокручувати неприємні події та запитувати себе, чому проблеми трапляються саме з тобою. Таке зациклення може посилювати емоційне напруження.

Чи може ставлення до емоцій впливати на депресію

Психологиня Елізабет Кніленд, викладачка Амгерстського коледжу, досліджує зв’язок між переконаннями про мінливість емоцій і депресією. Її цікавить, чи можуть уявлення людини про власний емоційний стан впливати на те, як вона переживає депресивні симптоми.

Раніше поширеним було пояснення депресії через хімічний дисбаланс у мозку, зокрема порушення, пов’язані із серотоніном. Такий підхід міг створювати враження, що людина майже не здатна впливати на власний стан.

Водночас переконливих доказів того, що в людей із депресією рівень серотоніну стабільно нижчий, ніж у людей без цього розладу, не було. Це змусило дослідників замислитися, чи не може уявлення про повну неконтрольованість депресії впливати на поведінку та реакції людини.

Кніленд поставила запитання: чи депресія змушує людей сприймати свої емоції як незмінні, чи, навпаки, переконання в тому, що емоції неможливо контролювати, може ускладнювати переживання депресивних станів?

Що показали дослідження психологів

В одному з досліджень, проведеному Кніленд і Джоном Довідіо у 2020 році, вчені спостерігали за студентами першого курсу, які мали підвищений ризик розвитку депресії.

З’ясувалося, що наприкінці семестру менше симптомів депресії спостерігали в тих студентів, які на початку навчання вважали емоції мінливими. Учасники, які сприймали емоційний стан як більш фіксований, повідомляли про більше симптомів.

Інше дослідження Кніленд і Сімпсона, опубліковане у 2022 році, охоплювало людей, які вже мали досвід депресії.

Учасників розділили на дві групи. Першій запропонували прочитати короткий текст про те, що емоції можуть змінюватися. Друга читала матеріал на іншу тему. Після цього всі учасники писали невелике есе про неприємну подію зі свого життя.

Люди, які прочитали про мінливість емоцій, частіше застосовували когнітивну переоцінку та швидше відновлювалися після погіршення настрою.

За словами Кніленд, вони також засмучувалися через негативні події, але швидше виходили з цього стану, коли отримували нагадування, що емоції можуть змінюватися і на них можна певною мірою впливати.

Ці результати свідчать, що ставлення до власних переживань може мати значення. Водночас вони не доводять, що зміна переконань сама по собі здатна вилікувати депресію.

Чому пояснення депресії має значення

У новішому дослідженні Кніленд співпрацювала з психологом Гансом Шредером з кафедри психіатрії Мічиганського університету. Учені хотіли перевірити, як пояснення роботи мозку впливає на уявлення людей про депресію.

Майже 300 учасників прочитали опис вигаданого пацієнта на ім’я Алекс, чий депресивний стан пояснювали надмірною активністю мигдалеподібного тіла мозку. Учасникам також показали зображення сканування мозку.

Відмінність полягала в тому, як описували роботу цієї ділянки мозку.

Одній групі повідомили, що мигдалеподібне тіло працює неправильно і з мозком щось не так. Іншій пояснили, що воно виконує свою функцію, сигналізуючи про проблеми в житті людини.

Учасники другої групи вважали, що Алекс має більше шансів на одужання, краще може впливати на власний стан і, ймовірно, не потребуватиме тривалого лікування. Натомість учасники першої групи очікували, що депресія триватиме довше, а контроль над нею буде обмеженим.

Отже, навіть спосіб пояснення депресії може впливати на те, як люди оцінюють можливість одужання та власну роль у цьому процесі.

Чи означає це, що депресію можна подолати самостійно

Ні. Психологи наголошують, що зміна ставлення до емоцій не є універсальним рішенням. У деяких випадках переконання, що людина завжди може змінити свій настрій, здатне навіть посилити переживання. Наприклад, якщо їй здається, що вона зобов’язана впоратися самостійно, але не може цього зробити, виникають додаткові почуття провини та безпорадності.

Крім того, результати цих досліджень не можна автоматично поширювати на всі психічні розлади. За станів із вираженими біологічними чинниками, зокрема біполярного розладу чи шизофренії, взаємозв’язок між переконаннями та симптомами може бути іншим.

Депресія — це не просто поганий настрій і не ознака недостатньої сили волі. Якщо симптоми тривалий час заважають повсякденному життю, важливо звернутися по професійну допомогу.

Головна ідея полягає не в тому, щоб змушувати себе радіти, коли тобі погано, а в тому, щоб не сприймати теперішні емоції як остаточний вирок.

Якщо ти переживаєш складний період, спробуй запитати себе, що саме спричиняє твій стан і чи можна подивитися на ситуацію інакше. Це не скасує проблем, але може допомогти знайти інший спосіб реагування на них.

Депресивний стан іноді може бути сигналом про труднощі, перевантаження або обставини, які потребують уваги. Сприйняття цього сигналу як приводу розібратися у власному житті, а не як доказу того, що з тобою щось безповоротно не так, може стати одним із кроків до відновлення.

Водночас важливо пам’ятати: ти не винен у тому, що відчуваєш, і не мусиш долати депресію лише власними зусиллями.

А як радіти життю, коли сумні події знищують всіляку надію? Ми зібрали корисні поради.

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