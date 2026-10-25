Стиль життя

Як ставлення до емоцій впливає на депресію: результати досліджень

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Жовтня 2026, 19:00 6 хв.
Чи можна вплинути на депресію силою мислення: що кажуть психологи
Фото Pexels

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