Кращий за мішки з піском: дослідники виявили дешевий матеріал для захисту від повені

Найчастіше під час повеней двері захищають великою кількістю мішків із піском, однак є значно кращий варіант, який вже перевірили в лабораторних випробуваннях. Таким простим, але ефективним рішенням може стати рулон клейкої стрічки.

Про це пише видання ScitechDaily.

Як захистити двері під час повеней

Під час повеней запобігти потраплянню великої кількості води всередину житла можна за допомогою герметизації щілин клейкою стрічкою.

Повідомляється, що під час контрольованих випробувань правильно наклеєна стрічка на зовнішню сторону дверей зменшила потрапляння води на 97-98%.

Найлегше захистити майно від повені заздалегідь, ще до прибуття великої води.

Під час випробування використали 54 мішки з піском, попередньо накривши їх пластиковою плівкою. Також одна й та сама людина наклеїла на всі двері стрічку, щоб мінімізувати неоднорідність результатів. На кожні двері знадобилося від 10 до 20 хвилин, щоб наклеїти стрічку.

Отже, через незахищені двері за годину просочилася 1000 літрів. Нанесення стрічки на зовнішню сторону зменшило цей об’єм води на 97-98%. Спеціальні герметичні стрічки показали ще кращий результат.

Тим часом мішки з піском показали менш ефективний захист від протікання. Їхня ефективність змінювалася залежно від глибини води, їхній найкращий результат порівняно із незахищеними дверима — зменшення протікання лише на 70%.

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