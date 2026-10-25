Стиль життя

Кращий за мішки з піском: дослідники виявили дешевий матеріал для захисту від повені

Марина Слизовська, редакторка сайту 25 Жовтня 2026, 16:00 2 хв.
Як захистити двері під час повеней
Фото Pexels

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