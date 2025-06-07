Як захистити будинок від грози та блискавки: лайфхаки, що заберуть страх негоди

Певно, багато з нас чули про “кульову блискавку”, яка може залітати у вікна? Це давній фейк! Та коли починається гроза й грім чимало людей панікують — відразу вимикають побутову техніку й телефони, ховаються під ковдру та чекають, доки неконтрольована загроза мине.

Та як насправді підготуватися і що можна зробити з житлом, аби в нього точно не влучила блискавка? Про всі найважливіші поради розповіли у блозі письменниці та телеведучої Марти Стюарт.

Як захистити житло від грози та блискавки

Ці поради будуть дуже актуальними для тих, хто живе у приватному будинку. Особливо активними грози та блискавки є наприкінці весни та влітку. Тож за чудової сонячної погоди можна подбати про своє житло заздалегідь. Якщо грім і гроза — одні з твоїх найбільших страхів, ти можеш зменшити паніку правильно облаштувавши будинок.

Сертифікована метеорологиня Шеріл Нільсон ділиться, що найперше, про що не можна забувати — повідомлення про непогоду та стихійні лиха. Не вимикай такі сповіщення, аби завжди бути напоготові. Якщо у твоєму районі штормове попередження чи загроза блискавок — краще переміститися у підвал чи інше безпечне укриття. З собою потрібно забрати тварин і цінні речі.

Найкращим сховком удома є кімната без вікон, можливо, підвал, ванна кімната чи комора. У найважчих випадках можна вдягати на голову шолом.

Нагадаємо, що під час грози не можна:

приймати душ та ванну, мити посуд та контактувати з водою;

користуватися побутовою технікою та телефоном;

контактувати з бетонними стінами чи підлогою;

перебувати поруч із дзеркалами чи склом.

Загалом підготувати будинок на випадок гріз та блискавок можна дуже якісно. Наприклад, можна облаштувати дім системою захисту від блискавок — вона переправляє розряди у землю і знижує ризики пошкоджень будівлі. Коштує все це від 15 тисяч гривень. Середня ціна зі встановленням — 25 тисяч.

Не варто нехтувати і системою проти перенапруги. Вона схожа на захист проти блискавок, однак береже побутову техніку, системи вентиляції і опалення від впливу грози. Подібні стабілізатори коштують 8-60 тисяч гривень.

Читати на тему Чи можна сидіти у телефоні під час грози та чи може тебе вдарити блискавка Чи можна сидіти у телефоні під час грози та як це впливає на організм — читай у матеріалі.

На випадок, якщо ти живеш у місцевості, де часто лютують дощі та грози, краще мати резервний генератор. Якщо станеться вимкнення світла, він допоможе підтримувати роботу опалення, холодильника чи іншої важливої техніки.

Вікна та ворота — не та річ, на якій варто економити у приватному будинку. Якщо є висока частотність гроз, краще встановити штормові віконниці або ударостійкі вікна та гаражні ворота для захисту від сильного вітру.

Корисною у приватному будинку буде і сигналізація про дим та затоплення. Спеціальні датчики надішлють сповіщення на телефон, якщо десь накопичилася вода або йде дим.

На крайні випадки можна встановити систему радіо вдома. Така може врятувати, якщо зникне мобільний зв’язок. Найефективнішими радіостанції є під час евакуацій, стихійних лих та інших загроз.

Щосезону потрібно обстежувати будинок на наявність підтоплень, тріщин, пошкоджень покрівлі. Якщо у домі є підвал, перевіряй, чи не накопичується там вода. Чисть жолоби та водостічні труби, аби там не було сміття та листя. А перед непогодою забирай або закріплюй садові меблі, закривай усі розетки.

Раніше ми розповідали, як поводитися вдома та на вулиці під час грози.

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