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Як захистити будинок від грози та блискавки: лайфхаки, що заберуть страх негоди

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Червня 2025, 20:00
захистити дім від грози
Фото Unsplash

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