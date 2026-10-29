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Коли збирати арахіс та як правильно його зберігати: лайфхаки для новачків

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Жовтня 2026, 14:30 3 хв.
коли збирати арахіс
Фото Unsplash

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