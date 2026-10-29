Коли збирати арахіс та як правильно його зберігати: лайфхаки для новачків

Арахіс — унікальна культура для багатьох регіонів. Але у деяких людей не виходить його виростити. Вся справа у невеличких секретах, які необхідно знати для вирощування цієї рослини в умовах нашого клімату.
Через те, що це доволі теплолюбна культура, потрібно зробити сприятливі умови для комфортного зростання цієї рослини. Коли збирати арахіс та як це правильно робити — читай в матеріалі.
Коли збирати арахіс в Україні 2026
Точних термінів для цієї справи немає. Однак починають збір після того, як листя рослини починає жовтіти. Для цього викопують декілька бобів і дивляться на насіння.
Якщо воно доволі легко вилущується — збирай врожай. Також орієнтуються на температуру повітря. Вона повинна стійко триматися в межах +10ºC.
Однак затягувати зі збором бобів не варто. Якщо ґрунт промерзне, то насіння набереться гіркоти й стане непридатним до їжі. Просто зачекай сонячного дня й берися до збирання. Це варто робити за допомогою вил.
Коли викопувати арахіс з городу та як його правильно збирати: інструкція
Викопування арахісу — процес, який схожий на збір картоплі. Якщо ти хоч раз викопував(-ла) бульбу, це не здасться тобі складною справою. Для цього скористайся покроковим планом дій:
- Однією рукою притримуй стебло арахісового куща.
- Підкопуй біля основи куща на штик лопати.
- Грунт акуратно струшуй з коренів.
- Викопаний кущ клади на одну сторону.
- Так роби з кожним кущиком. Склади їх в снопи.
- Після цього збери з ямок боби, які обсипалися. Їх склади в окрему суху місткість.
- Перекопану грядку залиш стояти до весни.
- Викопані кущики в суху погоду залишай лежати на землі до вечора (так коріння краще просохне).
Коли збирати арахіс та що робити після викопування
- Снопи підвішуй таким чином, щоб коріння звисали до підлоги. Занеси в сухе приміщення (на горище).
- Тримати кущі в підвішеному стані потрібно тиждень або два. За цей час боби дозріють і підсохнуть.
- Обірви боби з пагонів. Відмий арахіс від ґрунту. Для цього використовуй шланг з середнім натиском води.
- Потім боби рівномірно розклади на поверхні й висуши. Температура при сушінні повинна не перевищувати +40°C.
- Провітрюй приміщення та витягни насіння зі шкаралупи.
- Горішки потримай ще тиждень в теплі. Помий та висуши, відокрем від шкарлупи.
- Тримай в тканинних мішечках у сухому приміщенні. Температура має бути близько +10°C.
Раніше ми розповідали, коли збирати айву і як зберегти ароматні плоди до весни.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!