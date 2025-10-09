Коли збирати айву і як зберегти ароматні плоди до весни

Зазвичай сезон айви в Україні починається наприкінці вересня і триває аж до листопада. Це залежить від регіону, сорту й навіть від того, яке літо видалося — спекотне чи дощове.

Тож коли краще збирати айву та як її правильно зберігати — читай у матеріалі.

Коли збирати врожай айви і як зрозуміти, що вона достигла

У південних областях — Одещина, Херсонщина, Миколаївщина — перші плоди достигають уже на початку осені.

У центральних і північніших регіонах — на Київщині, Полтавщині, Черкащині — врожаї починають збирати ближче до середини або навіть до кінця жовтня.

Цікаво, що айву зривають трохи недозрілою — коли плід ще щільний і твердий.

Така айва доходить вже під час зберігання — її аромат стає більш насиченим, а природна терпкість зникає. Тож не варто чекати, поки плоди перезріють на дереві.

Найкращий момент для збору — коли айва легко відокремлюються від гілки.

Тоді її обережно зривають, намагаючись не натиснути пальцями на шкірку, бо вона легко темніє від дотику. І обережно складають у ящики.

Як правильно зберігати айву

Зберігати плоди потрібно в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, ідеально, якщо температура там триматиметься у межах +2-5 °C.

Це може бути підвал, погріб або нижня полиця холодильника.

В підвалі плоди розкладають у ящики в один-два шари, перекладають папером або тирсою, щоб вони не торкалися одна одної. Так айву можна зберігати до самої зими, а іноді й до березня.

Ще один секрет: айва — дуже ароматна, і якщо покласти її поруч із яблуками чи грушами, вона поділиться своїм запахом і зробить сусідів іще більш запашними.

А от з іншими фруктами її краще довго не тримати — вона може посприяти їхньому швидкому дозріванню.

Коли ж айва трохи відлежиться, вона стане ідеальною для всього: варення, компотів, випічки та навіть м’яса. Тож збирай вчасно і насолоджуйся ароматними стравами!

