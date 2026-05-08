Гороскоп на вихідні 9-10 травня 2026: коли плани змінюються, інтуїція правильно веде вперед

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Овен (21 березня — 19 квітня)
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Телець (20 квітня — 20 травня)
Тельці захочуть спокою та стабільності, але обставини можуть змінюватися швидше, ніж планувалося. Через це доведеться підлаштовуватися під ситуацію. У стосунках важливо говорити прямо й не накопичувати образи. У фінансових питаннях можуть з’явитися новини або нові варіанти розвитку
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Близнюки (21 травня — 20 червня)
У Близнюків буде багато контактів, зустрічей і розмов. Темп вихідних доволі жвавий. Деякі теми у стосунках можуть несподівано вийти на перший план. З витратами краще не поспішати — є ризик купити щось під настрій і потім про це пошкодувати.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Рак (21 червня — 22 липня)
Ракам захочеться тиші й емоційного комфорту. Настрій може коливатися, тому важливо не приймати все близько до серця. У стосунках краще не повертатися до старих образ. У фінансах — обережність і без різких кроків, особливо щодо великих витрат.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Лев (23 липня — 22 серпня)
Леви почуватимуться більш упевнено й відкрито. Це хороший час для зустрічей, відпочинку та приємного спілкування. У стосунках можливі теплі моменти або несподівані приємності. З грошима варто бути стриманішими й не приймати рішень на емоціях.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Діва (23 серпня — 22 вересня)
Дівам краще не перевантажувати себе справами. Може з’являтися дратівливість або втома від дрібниць. У стосунках допоможе спокійний тон і відсутність критики. У фінансах — режим економії та уважність до будь-яких пропозицій.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Терези проведуть вихідні в більш легкому настрої, з бажанням спілкування та романтики. Але плани можуть змінюватися в останній момент, тож варто бути гнучкими. У роботі й грошах краще не поспішати та уникати зайвих витрат.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Стрільці відчують підйом сил і бажання щось змінити. Добрий час для поїздок, нових знайомств і активного відпочинку. У стосунках буде більше легкості. У фінансових справах можуть з’явитися цікаві перспективні варіанти, але не варто поспішати з висновками.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козорогам доведеться трохи підлаштуватися під зміни планів. Не все піде так, як очікувалося. У стосунках важливо не переносити втому на близьких. У фінансах — уважність і спокій, без поспіху та ризику.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Водолій (20 січня — 18 лютого)
Водолії захочуть свободи та нових вражень. Події можуть змінюватися несподівано, тому вихідні можуть приносити цікаві сюрпризи. У спілкуванні варто бути обережнішими зі словами. Можуть з’явитися нові ідеї або напрямки у бізнесових проєктах чи просто по роботі.
Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Риби (19 лютого — 20 березня)
Риби проведуть вихідні більш спокійно, з потребою у відпочинку та внутрішній гармонії. Захочеться тепла й щирих розмов. У стосунках важливо не закриватися в собі. У фінансах краще діяти повільно й без поспіху.
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні твердження неможливо перевірити науковими підходами.
Джерело: Yourtango
