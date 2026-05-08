Гороскоп на вихідні 9-10 травня 2026: коли плани змінюються, інтуїція правильно веде вперед

Вихідні 9–10 травня 2026 року пройдуть під знаком сильних емоцій і несподіваних змін. У суботу Місяць з’єднається з Плутоном, тому багато людей можуть гостріше реагувати на слова й події, повертатися до важливих внутрішніх тем або переживати моменти переосмислення. Водночас гармонійні аспекти Місяця з Ураном і Нептуном підсилять інтуїцію, творчість і бажання вирватися з повсякденності. У неділю Сонце утворить сприятливий аспект із Юпітером — це дасть оптимізм та посилить віру в себе. Читати на тему Слов’янський календар 2026: хто з тварин — тотем року і яке його послання Дізнайся, які символи присвоювали рокам наші предки слов’яни, і хто стане тотемом у 2026-ому.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Овен (21 березня — 19 квітня)

Вихідні для Овнів будуть активні й трохи непередбачувані. З’явиться бажання руху, спілкування та нових вражень. У розмовах можливі різкі моменти, тому краще не загострювати дрібні суперечки. З грошима варто поводитися обережніше — імпульсивні витрати зараз не найкраща ідея.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельці захочуть спокою та стабільності, але обставини можуть змінюватися швидше, ніж планувалося. Через це доведеться підлаштовуватися під ситуацію. У стосунках важливо говорити прямо й не накопичувати образи. У фінансових питаннях можуть з’явитися новини або нові варіанти розвитку

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Близнюки (21 травня — 20 червня)

У Близнюків буде багато контактів, зустрічей і розмов. Темп вихідних доволі жвавий. Деякі теми у стосунках можуть несподівано вийти на перший план. З витратами краще не поспішати — є ризик купити щось під настрій і потім про це пошкодувати.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Рак (21 червня — 22 липня)

Ракам захочеться тиші й емоційного комфорту. Настрій може коливатися, тому важливо не приймати все близько до серця. У стосунках краще не повертатися до старих образ. У фінансах — обережність і без різких кроків, особливо щодо великих витрат.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви почуватимуться більш упевнено й відкрито. Це хороший час для зустрічей, відпочинку та приємного спілкування. У стосунках можливі теплі моменти або несподівані приємності. З грошима варто бути стриманішими й не приймати рішень на емоціях.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам краще не перевантажувати себе справами. Може з’являтися дратівливість або втома від дрібниць. У стосунках допоможе спокійний тон і відсутність критики. У фінансах — режим економії та уважність до будь-яких пропозицій.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези проведуть вихідні в більш легкому настрої, з бажанням спілкування та романтики. Але плани можуть змінюватися в останній момент, тож варто бути гнучкими. У роботі й грошах краще не поспішати та уникати зайвих витрат.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони будуть відчувати глибокі емоції, а їхня чутливість до всього, що відбувається, посилиться. Можливі важливі розмови або внутрішні рішення. У стосунках краще не тиснути на партнера. З фінансами — без різких рухів і спонтанних кроків.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці відчують підйом сил і бажання щось змінити. Добрий час для поїздок, нових знайомств і активного відпочинку. У стосунках буде більше легкості. У фінансових справах можуть з’явитися цікаві перспективні варіанти, але не варто поспішати з висновками.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам доведеться трохи підлаштуватися під зміни планів. Не все піде так, як очікувалося. У стосунках важливо не переносити втому на близьких. У фінансах — уважність і спокій, без поспіху та ризику.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії захочуть свободи та нових вражень. Події можуть змінюватися несподівано, тому вихідні можуть приносити цікаві сюрпризи. У спілкуванні варто бути обережнішими зі словами. Можуть з’явитися нові ідеї або напрямки у бізнесових проєктах чи просто по роботі.

Гороскоп на вихідні 9-10 травня: Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби проведуть вихідні більш спокійно, з потребою у відпочинку та внутрішній гармонії. Захочеться тепла й щирих розмов. У стосунках важливо не закриватися в собі. У фінансах краще діяти повільно й без поспіху.

Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні твердження неможливо перевірити науковими підходами.

Джерело: Yourtango

Раніше ми писали, до чого сниться змія: приховані бажання, загрози чи знак пророцтва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!