Слов’янський календар 2026: хто з тварин — тотем року і яке його послання

Ми звикли жити за Григоріанським календарем і не замислюємося, що він не єдиний, адже історія людства значно глибша.

Приміром, за слов’янським календарем, який вигадали наші предки. наступає аж 7534 рік. Хто є символом цього року і які енергії він принесе — дізнайся у матеріалі.

2026 — який символ за слов’янським календарем

Більшість пересічних українців цікавляться Східним, тобто китайським календарем, і легко можуть сказати: 2026-ий буде роком Вогняного Коня. Насправді ж, якщо звернутися до власної традиції, символом року за слов’янським календарем має бути Вовк.

Наші предки — стародавні слов’яни — вели облік часу від створення світу у так званому Зоряному Храмі.

До прийняття християнства вони поклонялися силам природи та вірили, що кожну людину береже своя тотемна тварина.

Цей тотем не просто захищав від злих сил, а й наділяв характерними рисами. Так само, і кожний новий рік мав свій тотем, який визначав його домінуючі енергії.

В колі тотемів слов’янського календаря знаходилося шістнадцять символів, так званих тваринних покровителів. Вони вишукувалися у певному порядку, як це робиться і у Східному календарі.

2026 — рік Вовка. Передує йому рік Шершня (2025). А у 2027 зустрічаємо Білку.

Ще у списку тотемних тварин слов’янського календаря: лось, щука, жаба, кабан, пугач, вуж, лис, їжак, орел, павук, півень, бик та кінь.

Читати на тему Ця тварина — символ 2026 року, і ось, що тобі потрібно знати Якої тварини буде 2026 рік та які риси притаманні цій тварині — у нашому матеріалі.

Вовк — тотем 2026 року за слов’янським календарем: які енергії він несе

У слов’янській традиції Вовк асоціюється з мудрістю і захистом, він є символом родинної єдності та вірності. Цей рік — внутрішньої сили, чесності та гармонії в стосунках.

Загалом вважається, що рік Вовка обіцяє бути часом великих змін. Багато подій розгортатимуться поступово, майже непомітно, але саме вони змінять життя кардинально.

У рік Вовка корисно звернутися до духовних практик, шукати нові цілі і завершувати важливі справи.

Цей час для внутрішнього росту та пошуку справжніх життєвих орієнтирів.

Традиційно у цей рік проводять обряди на зміцнення родинних зв’язків, очищення від негативної енергії та відновлення внутрішньої гармонії.

Люди, які народжуються під знаком Вовка за слов’янським календарем, харизматичні, сильні, енергійні.

Вони щасливі у коханні: відчувають потреби партнера і знають, як правильно будувати стосунки. Вони надзвичайно уважні і обачні, обмірковують кожен крок, а негативні емоції вміло стримують у собі, перетворюючи їх на внутрішню силу.

Читай також про знаки зодіаку по місяцях: хто ти — імпульсивний Овен, педантична Діва чи мрійливі Риби — визнач свій знак і дізнайся про його характеристики.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!