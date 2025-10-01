Слов’янський календар 2026: хто з тварин — тотем року і яке його послання

Ми звикли жити за Григоріанським календарем і не замислюємося, що він не єдиний, адже історія людства значно глибша.
Приміром, за слов’янським календарем, який вигадали наші предки. наступає аж 7534 рік. Хто є символом цього року і які енергії він принесе — дізнайся у матеріалі.
2026 — який символ за слов’янським календарем
Більшість пересічних українців цікавляться Східним, тобто китайським календарем, і легко можуть сказати: 2026-ий буде роком Вогняного Коня. Насправді ж, якщо звернутися до власної традиції, символом року за слов’янським календарем має бути Вовк.
Наші предки — стародавні слов’яни — вели облік часу від створення світу у так званому Зоряному Храмі.
До прийняття християнства вони поклонялися силам природи та вірили, що кожну людину береже своя тотемна тварина.
Цей тотем не просто захищав від злих сил, а й наділяв характерними рисами. Так само, і кожний новий рік мав свій тотем, який визначав його домінуючі енергії.
В колі тотемів слов’янського календаря знаходилося шістнадцять символів, так званих тваринних покровителів. Вони вишукувалися у певному порядку, як це робиться і у Східному календарі.
2026 — рік Вовка. Передує йому рік Шершня (2025). А у 2027 зустрічаємо Білку.
Ще у списку тотемних тварин слов’янського календаря: лось, щука, жаба, кабан, пугач, вуж, лис, їжак, орел, павук, півень, бик та кінь.
Вовк — тотем 2026 року за слов’янським календарем: які енергії він несе
У слов’янській традиції Вовк асоціюється з мудрістю і захистом, він є символом родинної єдності та вірності. Цей рік — внутрішньої сили, чесності та гармонії в стосунках.
Загалом вважається, що рік Вовка обіцяє бути часом великих змін. Багато подій розгортатимуться поступово, майже непомітно, але саме вони змінять життя кардинально.
У рік Вовка корисно звернутися до духовних практик, шукати нові цілі і завершувати важливі справи.
Цей час для внутрішнього росту та пошуку справжніх життєвих орієнтирів.
Традиційно у цей рік проводять обряди на зміцнення родинних зв’язків, очищення від негативної енергії та відновлення внутрішньої гармонії.
Люди, які народжуються під знаком Вовка за слов’янським календарем, харизматичні, сильні, енергійні.
Вони щасливі у коханні: відчувають потреби партнера і знають, як правильно будувати стосунки. Вони надзвичайно уважні і обачні, обмірковують кожен крок, а негативні емоції вміло стримують у собі, перетворюючи їх на внутрішню силу.
Читай також про знаки зодіаку по місяцях: хто ти — імпульсивний Овен, педантична Діва чи мрійливі Риби — визнач свій знак і дізнайся про його характеристики.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!