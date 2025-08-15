Ця тварина — символ 2026 року, і ось, що тобі потрібно знати

За східним або китайським календарем, 17 лютого 2026 року розпочнеться час Червоного Вогняного Коня. Людям характерно мріяти, будувати плани, створювати проекти на майбутнє. В нашому матеріалі ми розкажемо, рік якої тварини за східним календарем у 2026 році та які риси характеру притаманні цьому символу.

Яка тварина символізує 2026 рік і що вона означає

2026 — це рік Червоного Вогняного Коня. Він припадає на … 1990, 2002, 2014, 2026 роки.

Китайська астрологія дотримується місячного календаря, тому рік Коня починається 1 січня і завершується 30 грудня 2026 року. Проте, згідно з сонячним календарем, рік Коня починається 17 лютого 2026 року і закінчиться 5 лютого 2027 року.

Риси характеру, характерні для коня: доброта, талант, героїзм, сміливість, прямолінійність, чесність, незалежність, кмітливість та оптимізм. Кінь завжди може прийти на допомогу і підтримати у важку хвилину. Однак люди, народжені в рік Коня, крім цих хороших рис, мають і вади. Вони надто нетерплячі, поверхові, вперті, егоцентричні, емоційні й непосидючі.

Числа року: 2,3,7.

Кольори року: коричневий, жовтий, фіолетовий, червоний, зелений.

В чому зустрічати Новий рік та які страви готувати на стіл, щоб завоювати прихильність Коня?

Новорічний дрес-код в рік Вогняного Коня

На Новий рік треба виглядати стильно і привабливо. Дівчатам можна вибрати для наряду натуральні тканини, вільний покрій. Любителям вечірнього вбрання варто звернути увагу на оксамит та шовк, блискітки. Варто підібрати яскраві прикраси, масивне намисто.

Колірна гамма одежі може бути різноманітна: зелена, золотисто-жовта помаранчева, фіолетова, бузкова, червона.

Чоловікам можна вдягнути одяг темно-сірих, синіх, коричневих кольорів.

Символ 2026 року: що приготувати на стіл в рік Вогняного Коня

Щоб задобрити символ 2026 року, варто приготувати на стіл страви із зелені, крупи та овочі. Можна зробити акцент на морквяних стравах, стравах з буряка. На десерт може бути вівсяне печиво, асорті з фруктів. З напоїв — коктейлі та вино. Від морепродуктів варто відмовитись, а також від страв з конини.

