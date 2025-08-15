Это животное – символ 2026 года, и вот, что тебе нужно знать

По восточному или китайскому календарю 17 февраля 2026 года начнется время Красной Огненной Лошади. Людям характерно мечтать, строить планы, создавать проекты на будущее. В нашем материале мы расскажем, год какого животного по восточному календарю в 2026 году и какие черты характера присущи этому символу.

Какое животное символизирует 2026 год и что оно означает

2026 — это год Красной Огненной Лошади. Он приходится на … 1990, 2002, 2014, 2026 годы.

Китайская астрология придерживается лунного календаря, поэтому год Коня начинается 1 января и завершается 30 декабря 2026 года. Однако, согласно солнечному календарю, год Коня начинается 17 февраля 2026 года и закончится 5 февраля 2027 года.

Черты характера, характерные для лошади: доброта, талант, героизм, смелость, прямолинейность, честность, независимость, смекалка и оптимизм. Лошадь всегда может прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Однако люди, рожденные в год Лошади, кроме этих хороших черт, имеют и изъяны. Они слишком нетерпеливы, поверхностны, упрямы, эгоцентричны, эмоциональны и непоседливы.

Числа года: 2,3,7.

Цвета года: коричневый, желтый, фиолетовый, красный, зеленый.

В чем встречать Новый год и какие блюда готовить на стол, чтобы завоевать расположение Коня?

Новогодний дресс-код в год Огненной Лошади

На Новый год нужно смотреться стильно и привлекательно. Девушкам можно выбрать для наряда натуральные ткани, свободный покрой. Любителям вечерних нарядов стоит обратить внимание на бархат и шелк, блестки. Стоит подобрать яркие украшения, массивные бусы.

Цветовая гамма одежды может быть разнообразна: зеленая, золотисто-желтая оранжевая, фиолетовая, сиреневая, красная.

Мужчинам можно надеть одежду темно-серых, синих, коричневых цветов.

Символ 2026 года: что приготовить на стол в год Огненной Лошади

Чтобы задобрить символ 2026 года, следует приготовить на стол блюда из зелени, круп и овощей. Можно сделать акцент на морковных блюдах, блюдах из свеклы. На десерт может быть овсяное печенье, ассорти из фруктов. Из напитков — коктейли и вино. От морепродуктов следует отказаться, а также от блюд из конины.

