Большая пятерка Евровидения — страны, которым гарантировано автоматическое участие в финале конкурса

С ростом популярности Евровидения многие страны присоединились к песенному конкурсу за последние 30 лет. Однако есть участницы, которые стоят у истоков шоу и поэтому даже имеют особый статус.

Рассказываем, что такое Большая пятерка Евровидения и кто в нее входит.

Большая пятерка Евровидения – почему в финале без предварительного голосования

Это понятие появилось тогда, когда страны-основатели Евровидения получили особый статус в 2000 году.

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Регламентом шоу было решено, что в финал автоматически попадают страны, которые стояли за решением создать международный музыкальный конкурс в 1956 году.

Среди стран:

Франция;

Германия;

Великобритания;

Испания;

Италия.

Последняя вошла в состав пятерки только в 2011 году. До этого страна долгое время бойкотировала конкурс, поэтому не участвовала.

Также эти страны являются крупнейшими спонсорами шоу, вкладывающими значительную долю финансов в его организацию.

Кроме них, правом на автоматический финал может воспользоваться только страна-победительница предыдущего года.

В 2024 году некоторые правила, связанные с Большой пятеркой, претерпели изменения. В частности, теперь представители стран-основательниц конкурса будут выходить на сцену со всеми участниками, участвуя в полуфиналах.

Однако это не влияет на особый статус стран-основателей, которые будут так же попадать в финал автоматически.

Теперь, когда ты знаешь, кто автоматически проходит в финал Евровидения и почему, предлагаем ознакомиться с последними прогнозами букмекеров о победителе Евровидения-2024.

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