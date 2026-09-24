Детское Евровидение 2026: в Дії стартовало голосование за представителя Украины

В Украине начался первый этап отбора представителя на Детское Евровидение 2026. В приложении Дія пользователи могут прослушать песни шести участников и отдать свой голос за одного из них.

Кто представит Украину на Детском Евровидении 2026

За возможность выступить от Украины на международной сцене соревнуются шестеро участников. В этом году они представили такие композиции:

Анастасия Пошедина — Крылья;

Роман Дорошенко — Say Hello;

Эрика Колесниченко — НЕ колыбельная;

Дмитрий Карабет — Мама;

Марко Сердинский — Горы;

Злата Солоненко — Who am I.

В Дії можно посмотреть выступления конкурсантов, ознакомиться с их песнями и проголосовать за своего фаворита.

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Как будет проходить голосование на Детское Евровидение 2026

Первый этап голосования продлится до 10:00 26 сентября. После этого начнется второй этап в Дії, который пройдет во время эфира Суспільного.

К определению победителя также присоединится профессиональное жюри.

Победителя определят по сумме баллов, полученных от зрителей и жюри. Именно он или она представит Украину на Детском Евровидении 2026, которое в этом году пройдет на Мальте. Таким образом, окончательный выбор представителя Украины будет зависеть как от голосов зрителей, так и от оценок профессионального жюри.

Ранее мы сообщали о том, что 24-й конкурс Детское Евровидение состоится 24 октября в городке Та-Кали на Мальте. Площадкой для шоу станет выставочный центр MFCC.

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