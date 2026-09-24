Стиль жизни

День воспитателя 2026: праздник тех, кто дарит заботу

Ирина Танасийчук, журналист сайта 24 сентября 2026, 10:00 3 мин.
Всеукраинский день дошколя
Всеукраинский день дошкольного образования 2026 Фото Unsplash

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