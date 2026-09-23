Грибная икра на зиму: вкусно и к картошечке, и к макаронам, и на хлеб

Грибная икра — вкусная закуска, которую можно намазать на кусочек хлеба, использовать как начинку для вареников, зраз или пирожков, готовить соус к макаронам.

Для рецепта грибной икры подойдут разные лесные грибы — например, польские, подосиновики, моховики или опята.

Грибная икра на зиму: рецепт

Ингредиенты

лесные грибы — 2 кг;

репчатый лук — 300 г;

морковь — 300 г;

чеснок — 20 г;

растительное масло — 100 мл;

соль — 1 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

сухой тимьян — ½ ч. л. (по желанию)

Вес грибов в рецепте указан уже после очистки.

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Как приготовить домашнюю грибную икру на зиму

Грибы очисти, хорошо промой и нарежь крупными кусочками. По желанию можно убрать трубчатый слой под шляпками — тогда готовая икра будет более зернистой текстуры. Положи грибы в большое количество воды и вари 10 минут после закипания. Готовые грибы откинь на дуршлаг и промой холодной водой. После варки из 2 кг свежих очищенных грибов должно остаться примерно 1,5 кг. Лук нарежь произвольными кусочками, а морковь натри на крупной терке. Обжарь овощи на растительном масле 4–5 минут. Соедини вареные грибы с обжаренными луком и морковью, а затем пропусти все через мясорубку. Лучше использовать решетку с крупными отверстиями, хотя подойдет и средняя. Переложи грибную массу в кастрюлю с толстым дном, большой казан или вок. Добавь растительное масло, соль и тимьян. Туши около 20 минут на умеренном огне, регулярно перемешивая, чтобы масса не пригорела. В конце добавь измельченный чеснок и уксус. Перемешай и прогрей еще примерно 5 минут. Готовую горячую икру разложи в стерилизованные банки и накрой стерилизованными крышками. Закатай. Переверни банки вверх дном на чистое полотенце и оставь до полного остывания.

Такая грибная икра хорошо будет храниться всю зиму в прохладном месте без перепадов температуры.

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Источник фото: Рinterest.

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