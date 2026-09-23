Грибная икра на зиму: вкусно и к картошечке, и к макаронам, и на хлеб

Грибная икра — вкусная закуска, которую можно намазать на кусочек хлеба, использовать как начинку для вареников, зраз или пирожков, готовить соус к макаронам.
Для рецепта грибной икры подойдут разные лесные грибы — например, польские, подосиновики, моховики или опята.
Грибная икра на зиму: рецепт
Ингредиенты
- лесные грибы — 2 кг;
- репчатый лук — 300 г;
- морковь — 300 г;
- чеснок — 20 г;
- растительное масло — 100 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- сухой тимьян — ½ ч. л. (по желанию)
Вес грибов в рецепте указан уже после очистки.
Как приготовить домашнюю грибную икру на зиму
- Грибы очисти, хорошо промой и нарежь крупными кусочками. По желанию можно убрать трубчатый слой под шляпками — тогда готовая икра будет более зернистой текстуры.
- Положи грибы в большое количество воды и вари 10 минут после закипания.
- Готовые грибы откинь на дуршлаг и промой холодной водой. После варки из 2 кг свежих очищенных грибов должно остаться примерно 1,5 кг.
- Лук нарежь произвольными кусочками, а морковь натри на крупной терке. Обжарь овощи на растительном масле 4–5 минут.
- Соедини вареные грибы с обжаренными луком и морковью, а затем пропусти все через мясорубку. Лучше использовать решетку с крупными отверстиями, хотя подойдет и средняя.
- Переложи грибную массу в кастрюлю с толстым дном, большой казан или вок. Добавь растительное масло, соль и тимьян. Туши около 20 минут на умеренном огне, регулярно перемешивая, чтобы масса не пригорела.
- В конце добавь измельченный чеснок и уксус. Перемешай и прогрей еще примерно 5 минут.
- Готовую горячую икру разложи в стерилизованные банки и накрой стерилизованными крышками. Закатай. Переверни банки вверх дном на чистое полотенце и оставь до полного остывания.
Такая грибная икра хорошо будет храниться всю зиму в прохладном месте без перепадов температуры.
Читай также, как консервировать грибы на зиму: универсальный маринад на любой вкус.
Источник фото: Рinterest.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!