Стиль жизни Садоводство и огород

Можно ли сажать тюльпаны в ноябре: главные правила поздней посадки

Людмила Яковюк, редактор сайта 09 ноября 2026, 20:00 3 мин.
Можна ли садить тюльпаны в ноябре
Посадка тюльпанов в ноябре Фото Pexels

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