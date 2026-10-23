Стиль жизни Садоводство и огород

Когда и как обрезать гортензию на зиму: советы, чтобы цветок был здоровым и красивым

Леся Манзюк, редактор сайта 23 октября 2026, 15:00 3 мин.
как обрезать гортензию на зиму
Фото Unsplash

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