Когда и как обрезать гортензию на зиму: советы, чтобы цветок был здоровым и красивым

Цветок гортензии получил свое имя в честь принцессы Священной Римской империи. Позже ботаники назвали растение Hydrangea macrophylla (Гидрангия великолистая). Слово Hydrangea можно буквально перевести как “сосуд с водой”. В гортензии все части растения ядовиты, поэтому употреблять его в пищу противопоказано, однако по красоте они способны конкурировать с розами. А для хорошего результата за кустом нужно правильно ухаживать. Как обрезать гортензию на зиму и когда это делать — читай в нашем материале.

Эту красотку часто обрезают весной, но тогда есть большая вероятность повредить уже пробудившееся растение. Осенью обрезка гортензии более оправдана, ведь она проходит тогда, когда растение впадает в спячку: конец сентября, начало октября.

Есть разные виды гортензий: древовидная, метловидная и крупнолистная.

Деревовидная гортензия — подготовка к зиме

Вид происходит из Северной Америки. Это декоративный кустарник высотой 1-2 метра. Гортензия древовидная образует соцветия на побегах текущего года. Первые четыре года после посадки растение не обрезают, но в дальнейшем обрезку проводят дважды в год, весной и осенью.

Есть разные виды обрезки, которые обычно выполняют осенью, чтобы подготовить к зиме.

Санитарная: следует удалять все поврежденные или засохшие ветки и побеги, отцветшие соцветия и листья, за исключением верхних. Омолаживающая: все ветви старше 4 лет вырезают под корень, особенно те, на которых много нежизнеспособных тонких побегов. Прореживающая: вырезают все веточки, ориентированные внутрь куста и приводящие к его излишнему загущению.

Позже выполняют обрезку на цветение. Цветы гортензии древовидного типа образуются на побегах, произрастающих в текущем году, поэтому осенью основные ветви можно смело обрезать до четырех или даже двух пар развитых почек.

Обрезка метельчатой (метловидной) гортензии осенью

Родиной этого вида являются юг Сахалина, Япония и Китай. Это большой кустарник или маленькое дерево высотой до 3 метров. Основная цель обрезки метловидного типа состоит в предотвращении загущения. Желательно удалять слабые и тонкие нулевые отростки или направленные внутрь куста. Для формирования красивой кроны нужно обрезать скелетные ветки и оставлять до трех пар развитых почек.

Как обрезать крупнолистую гортензию на зиму

Родиной этого вида является восточная и центральная часть Китая, Япония. В естественных условиях достигает высоты до 2-2,5 метров. Осенняя обрезка гортензии необходима и зависит от вида растения, сорта, возраста, а также климатических условий, в которых оно растет.

Этот вид гортензий без укрытия, к сожалению, не зимует. Ты можешь обрезать до основания и не укрывать. Цветет цветок на побегах, которые появятся весной, но сами растения будут маленькими. Если все же укрывать гортензию, то все побеги сохранятся, и пойдет разветвление все выше и выше их. Больше шансов зацвести имеют молодые побеги, которые располагаются ближе к верхней части ветви. Поэтому, производя обрезку, следует действовать очень осторожно. Верхние пары почек затрагивать нельзя.

Если ты любишь цветы и хочешь, чтобы они миловали глаз круглый год — наш материал для тебя. Поработаешь осенью, а весной и летом гортензия будет радовать волшебными, яркими соцветиями.

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