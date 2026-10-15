Стиль жизни Садоводство и огород

Пересадка гортензии осенью: правила, которые важно знать новичкам в этом деле

Анна Голишевская, редактор сайта 15 октября 2026, 17:30 3 мин.
Пересадка гортензии осенью
Фото Unsplash

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