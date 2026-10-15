Пересадка гортензии осенью: правила, которые важно знать новичкам в этом деле

Опытные садоводы знают, что уход за гортензией совсем не сложен. Так как этот цветок совсем неприхотлив, работы и возни с ней довольно мало. При этом гортензия очень привлекательна: ее используют для украшения дома, газонов или бордюров.

Но для того чтобы цветок радовал тебя красивыми бутонами нежных лепестков, нужно знать, как правильно за ним ухаживать. Что нужно знать об осенней пересадке гортензии и об уходе после нее — читай в материале.

Пересадка гортензии осенью: оптимальные сроки

Садовую гортензию часто пересаживают ранней весной, до того, как на ней начнут распускаться почки. Но самое лучшее время для этого — именно осень (середина сентября). В это время куст успеет укорениться до наступления морозов и успешно перезимует, не нарастив при этом молодых побегов, которые в холода обязательно погибнут.

Лучше всех пересадку переносят растения возрастом до 5 лет.

Как только на побегах перестают образовываться новые бутоны — это служит сигналом к началу пересадки. Очень важно завершить работы за месяц до начала осенних заморозков, пересаженные кусты гортензии должны успеть к этому времени закрепиться корнями в почве.

Осенняя пересадка гортензии: как правильно это делать

Чтобы куст успел хорошо укоренится, следуй простым советам.

Выбери хорошо освещенный участок. При этом, он не должен сильно продуваться. Грунт для гортензий лучше предварительно проверить на кислотность. Для растений подходит 5,5-6 рН. Почва должна быть плодородной, в меру влажной, рассыпчатой. Хорошая почва для выращивания гортензий состоит из песка, листовой земли, торфа и перегноя, смешанных в пропорции 1:2:1:2. К основному субстрату можно прибавить1 ст. л мочевины, 1 ст. костной муки, и до 70 г двойного суперфосфата. Полей землю в яме. Саженцы располагай так, чтобы корневая шейка оказалась ниже уровня почвы на 2-3 см. Корни саженца расправь, после чего яму засыпь приготовленной землей. После посадку куст гортензии полей, а на поверхность приствольного круга уложи слой мульчи (сосновую кору, хвойные иглы, шишки, торф). Ширина ямы должна быть от 0,5 до 0,65 м, длина — от 0,3 до 0,4 м.

Гортензия: уход после пересадки

После всех манипуляций нужно правильно ухаживать за цветами. Поливать каждый куст нужно 2 ведрами отстоянной воды 1 раз в неделю. Чтобы предотвратить высыхание корневого кома, нужно мульчировать почву. Например, древесными опилками, корой деревьев, щепой. Если скоро будут сильные морозы, пересаженный молодой кустарник лучше укрыть.

Ранее мы рассказывали, когда пересаживать хосту весной и осенью – лучшие сроки.

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