Лилия — красивый и прихотливый цветок, нуждающийся в особом уходе. Когда цветущая лилия гордо подставляет все свои шесть лепестков солнцу, ею невозможно налюбоваться!

Читай, когда пересаживать лилии и как правильно их размножить, в материале.

Когда пересаживать лилии

Сразу после цветения у лилии нужно оборвать цветки, чтобы растения не тратили питательные вещества для формирования семян.

Сейчас также смотрят

Для полноценного развития лилий их нужно выкапывать и пересаживать каждые три – четыре года.

Пересаживать лилии следует на новое, солнечное место, без застоя воды. В полутени они тоже будут расти, но с более бледными цветками.

Так как лилия растет на одном месте много лет, перед посадкой нужно продумать для нее комфортное место.

Лилию нельзя сажать и пересаживать рядом с розами, ведь они быстро разрастаются, и тогда цветок не получает достаточное количество солнца.

Как пересаживать лилии: полезные советы

Пересаживать лилии можно только после того, как они отцветут.

Причем после опадания последнего лепестка желательно дать растению несколько недель отдохнуть и набрать массу, чтобы лучше адаптироваться к новым условиям.

Пересадка возможна и летом, но здесь многое зависит от сорта, ведь подобный процесс легко переносят представители, например, белой лилии или кандидум.

Пересадка лилий

Срок цветения истекает в июне – июле. В августе у цветка начинается период покоя, когда можно без последствий пересаживать растение.

А вот американские гибриды и мартагоны нужно пересаживать один раз в десять лет.

Как пересаживать лилии: пошаговая инструкция

1) Перед тем, как пересадить лилию, нужно осмотреть ее луковицу. Она должна быть не гнилой и не мягкой, белого цвета.

2) Луковицу нужно хорошо очистить от земли и грязи.

3) Замачивать здоровую луковицу ни в чем не нужно.

4) Лилия должна высаживаться на глубину, равную трем высотам луковицы. Если ее длина 10 см, ямка для посадки должна быть глубиной 30 см.

5) Перед высадкой в ​​землю нужно насыпать немного магазинного экогрунта. Это делается для того, чтобы земля стала более пухлой, рыхлой и не забитой.

6) Землю хорошо вымешать и насыпать туда литровую банку песка.

7) Чтобы вредители не поели лилию, на луковицу при пересадке нужно насыпать немного горчичного порошка или молотого перца.

8) Луковицу нужно поместить глубоко в землю, расправить ее корни и немного вдавить в землю.

9) Сверху луковицу присыпать песком и прикопать землей.

10) Лилию хорошо полить водой и снова засыпать землей.

11) Последние шаги — снова полить водой и замульчировать землей.

Как ухаживать за лилией после пересадки

Узнав, как пересадить лилию, и проведя данную процедуру, нужно позаботиться о растении, особенно в первые недели.

Выбрав осенний вариант, жителям северных и центральных регионов страны следует мульчировать лилию. Для этого подойдет лапник или сухие листья.

Сверху рекомендуется прижать их старыми досками, ведь порывы ветра могут легко испортить укрытие.

Весной от листьев нужно избавиться и заняться рыхлением почвы. Азотные удобрения считаются одними из лучших для весенних подкормок.

Молодые ростки можно прикрыть пленкой или агротканью, но ненадолго, а до полного прогревания почвы, когда больше не будет риска возврата серьезных ночных похолоданий.

Периодические поливы, удаление сорных растений, внесение подкормки, обрезка и другие базовые процедуры способствуют активному развитию цветка.

Чтобы не запутаться в терминах для последующей пересадки, можно записать в блокноте дату проведения процедуры и отметить ее в календаре для контроля.

А чтобы вознаградить себя и свою семью за старания на огороде и в саду, попробуй новые рецепты украинского борща: три рецепта красного борща, которые тебе точно понравятся!

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.