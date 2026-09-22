Лилия — красивый и прихотливый цветок, нуждающийся в особом уходе. Когда цветущая лилия гордо подставляет все свои шесть лепестков солнцу, ею невозможно налюбоваться!

Читай, когда пересаживать лилии и как правильно их размножить, в материале.

Когда пересаживать лилии

Сразу после цветения у лилии нужно оборвать цветки, чтобы растения не тратили питательные вещества для формирования семян. Лучшим временем для пересадки лилий является конец лета и начало осени. То есть, две последние недели августа и две первые недели сентября.

На юге Украины пересаживать лилию можно даже в октябре, если остаётся теплая погода.

Осень (август — октябрь)

Самый оптимальный период для пересадки, особенно после цветения. Осторожно выкапывай луковицы, не повреждая их. Очисти от старой почвы и сухих оболочек. Проверка на наличие болезней или вредителей — больные луковицы лучше удалить. Позволь луковицам подсохнуть 1–2 дня перед повторной посадкой.

Весна (март — апрель)

Можно пересаживать, когда грунт достаточно оттаял и не слишком мокрый. Выкапывай осторожно, особенно если растение уже начало расти. Можно делить большие луковицы, оставляя детей на посадку. Подсыпать свежую плодородную почву, желательно с перегноем или компостом.

Лето (июнь — июль)

Не рекомендуется пересаживать во время активного цветения — риск повредить цветы и луковицу. Можно проводить легкое прореживание или деление после того, как цветы отцвели и листья стали желтеть.

Зачем пересаживать лилии с места на место

Чтобы лилии полноценно развивались, их нужно выкапывать и пересаживать раз в три-четыре года. Заметить, что растению нужна пересадка, можно по цветкам, если они мельчают с годами.

Также в почве скапливаются вредители, характерные именно для лилий. Поэтому пересадка необходима и для оздоровления растений.

Пересаживать лилии следует на новое, солнечное место, без застоя воды. В полутени они тоже будут расти, но с более бледными цветками.

Так как лилия растет на одном месте много лет, перед посадкой нужно продумать для нее комфортное место.

Лилию нельзя сажать и пересаживать рядом с розами, ведь они быстро разрастаются, и тогда цветок не получает достаточное количество солнца.

Как пересаживать лилии: полезные советы

Пересаживать лилии можно только после того, как они отцветут.

Причем после опадания последнего лепестка желательно дать растению несколько недель отдохнуть и набрать массу, чтобы лучше адаптироваться к новым условиям.

Пересадка возможна и летом, но здесь многое зависит от сорта, ведь подобный процесс легко переносят представители, например, белой лилии или кандидум.

Пересадка лилий

Срок цветения истекает в июне-июле. В августе у цветка начинается период покоя, когда можно без последствий пересаживать растение.

А вот американские гибриды и Мартагон нужно пересаживать раз в десять лет.

Как пересаживать лилии: пошаговая инструкция

Перед тем, как пересадить лилию, нужно осмотреть ее луковицу. Она должна быть не гнилой и не мягкой, белого цвета. Луковицу нужно хорошо очистить от земли и грязи. Замачивать здоровую луковицу ни в чем не нужно. Лилия должна высаживаться на глубину, равную трем высотам луковицы. Если ее длина 10 см, ямка для посадки должна быть глубиной 30 см. Перед высадкой в ​​землю нужно насыпать немного магазинного экогрунта. Это делается для того, чтобы земля стала более рыхлой и не забитой. Землю хорошо вымешай и насыпь туда литровую банку песка. Чтобы вредители не ели лилию, на луковицу при пересадке нужно насыпь немного горчичного порошка или молотого перца. Луковицу помести глубоко в землю, расправь ее корни и немного вдави. Сверху луковицу присыпь песком и прикопай землей. Лилию хорошо полей водой и снова засыпь землей. Последние шаги — снова полей водой и замульчируй землей.

Как ухаживать за лилией после пересадки

В первые недели после пересадки позаботься о растении. Для мульчирования почвы подойдет лапник или сухие листья. Сверху лучше прижать их старыми досками, ведь порывы ветра могут легко испортить укрытие.

Весной от листьев нужно избавиться и заняться рыхлением почвы. Азотные удобрения считаются одними из лучших для весенних подкормок.

Молодые побеги можно прикрыть пленкой или агротканью, пока почва полностью не прогреется.

Если вовремя поливать цветы, вырывать сорняки, вносить подкормки, обрезать и выполнять другие базовые процедуры, лилия будет активно разрастаться.

Чтобы не запутаться в сроках следующей пересадки, можно записать в блокноте дату проведения процедуры и указать ее в календаре для контроля.

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