Стиль жизни

Когда пересаживать лилии и как это делать: правила, чтобы белоснежная красавица долго радовала глаза

Анна Голишевская, редактор сайта 22 сентября 2026, 10:00 4 мин.
пересадка лилий
Когда проводить пересадку лилий Фото Unsplash

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