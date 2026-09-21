Пересадка клематиса осенью: что положить в лунку и как помочь ему прижиться

Начало осени — удачное время для пересадки клематиса на новое место. Перед зимой он постепенно переходит в состояние покоя, поэтому все силы отдаст на укоренение.

Если все сделать правильно, лиана успеет адаптироваться к зиме, а уже весной хорошо пойдет в рост.

Как правильно пересаживать клематис осенью, чтобы не навредить растению — читай в материале.

Пересадка клематиса осенью: как обустроить участок для растения

Сразу скажем: опытные садоводы советуют не пересаживать клематис без острой необходимости, на одном месте он способен расти около 30 лет.

Но если в пересадке есть необходимость, то лучше запланировать ее на сентябрь-октябрь. А в регионах с мягкой зимой — даже на начало ноября, если впереди есть как минимум четыре недели до устойчивых морозов.

Главное правило осенней пересадки: клематис должен успеть укорениться до промерзания почвы.

Для начала ищем растению хорошо освещенное и не слишком влажное место.

Клематису нужно как минимум шесть часов солнца в день, а участок, который ты выбираешь, должен быть защищен от сильного ветра и сквозняков.

Не сажай лиану там, где застаивается вода или близко залегают грунтовые воды.

Также не стоит располагать ее вплотную к стене дома или забору.

Лучше всего подойдет легкий, плодородный, водопроницаемый суглинок с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Сразу позаботься об опоре для клематиса. Установи шпалеру, арку, перголу или другую конструкцию еще до пересадки, чтобы потом не повредить корни.

Расстояние между соседними кустами оставляй не менее одного метра.

Как правильно пересаживать клематис осенью и что положить в лунку

Посадочную яму сделай примерно 60×60×60 см. На дно насыпь около 10 см дренажа из щебня, керамзита или битого кирпича.

Выкопанную землю смешай в равных частях с песком и перегноем. Можешь добавить немного древесной золы и комплексного удобрения для цветущих растений.

Заполни яму подготовленной землей примерно наполовину, посередине сделай небольшой холмик.

Размести на нем растение, а корни аккуратно расправь по склонам. После этого засыпь яму землей.

Особенно внимательно отнесись к глубине посадки:

У молодого клематиса корневая шейка должна быть на 7–12 см ниже уровня почвы, у более взрослого растения — примерно на 12–20 см.

Нижняя пара почек также должна быть под землей.

Для профилактики фузариоза корневую шейку можно присыпать смесью песка и древесной золы.

После пересадки хорошо полей клематис и замульчируй почву вокруг него.

Если пересаживаешь совсем молодой саженец осенью, весной можно частично убрать землю над почками, а по мере роста побегов постепенно подсыпать ее до нужного уровня.

Взрослый клематис пересаживай максимально осторожно: его корневая система с годами становится большой, поэтому полностью выкопать куст без повреждений практически невозможно.

Перед осенней пересадкой все лозы обрежь, оставив на них по две здоровые почки.

Если причина пересадки — болезнь, промой корни проточной водой, а новую яму обработай биофунгицидом.

И не пугайся, если после пересадки клематис не зацветет: в течение первого года растение обычно все силы тратит на наращивание корневой системы.

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