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Пересадка клематиса осенью: что положить в лунку и как помочь ему прижиться

Ольга Петухова, редактор сайта 21 сентября 2026, 14:00 3 мин.
как пересадить клематис
Фото Pexels

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