Подкормка пионов осенью: когда удобрять цветы и чем

Пионы являются настоящим украшением любого сада. Куст древовидного пиона может быть усеян множеством цветков, чье великолепие и аромат будут радовать глаз и сердце. Но красота этих многолетних растений зависит от заботы их садовода. Если будешь правильно ухаживать за пионом осенью, то уже в следующем году он вновь озарит твой сад своей красотой.

Рассказываем о подкормке пионов осенью в нашем материале.

Чем подкормить пионы осенью

Осенью корни пиона нуждаются в дополнительных питательных веществах для подготовки к зимнему сезону. Однако эта подкормка не должна быть такой же активной как ранней весной — в начале роста.

Учитывай возраст своих растений и их вид, а также состояние почвы во время осенней подкормки. Подкармливать растения просто так не надо. В первые несколько лет после посадки удобрение осенью может быть вообще лишним.

Однако при плохом цветении и в целом неплодородной почве советуем поддержать пион осенью калием и фосфором, но не азотом, потому что цветок должен готовиться к зиме, а не к росту. Под кусты цветов можно рассыпать по 15-20 г минеральных удобрений или рекомендованную производителем дозу.

Кроме готовых минеральных удобрений можно использовать натуральные средства:

древесную золу, которая богата калием, а также содержит кальций, фосфор и магний;

органический компост;

сочетание древесной золы, компоста и базальтовой муки.

Чем подкормить пионы осенью в сентябре

В сентябре пионы можно подпитывать древесной золой, которая уменьшает кислотность почвы. Правильная кислотность почвы оказывает непосредственное влияние на рост растений и надлежащее усвоение полезных веществ из нее. То есть, древесную кору можно безопасно использовать именно на кислых участках.

Поэтому в сентябре россыпь кору под пионы и осторожно смешай с верхним слоем почвы. Также можно приготовить специальный раствор: в 10 л воды разведи стакан древесной золы. Дай смеси настояться в течение суток, а затем полей свой пион.

Еще один действенный способ подпитать пионы в сентябре – это рассыпать вокруг них тонким слоем питательный компост. Он обогатит почву, а также будет удерживать влагу и защитит от предстоящего промерзания.

Следующий способ поддержать цветы в начале осени – это розбрасать вокруг них и затем аккуратно прикопать специальную питательную смесь. В пропорциях 1:1:2 смешай древесную золу, компост и базальтовую муку. Затем полей цветы, чтобы активировать это удобрение.

Чем подкормить пионы осенью в октябре

В первой половине октября еще можно удобрять пионы, если они растут на неплодородной почве и в целом плохо цветут. Но если в сентябре ты уже усердно позаботилась о своих цветах, то в дальнейшем нужно быть осторожнее. Питательные вещества накапливаются и чрезмерное удобрение может навредить твоему саду.

В этот период в качестве мульчи можно насыпать под цветы компост, который помогает собирать влагу и улучшает питание цветов.

Нужно ли подкармливать пионы в ноябре

Ноябрь для пионов – это уже период покоя. Растение не нужно подкармливать, наоборот, оно должно готовиться к зимнему сезону.

В ноябре можно обрезать растение, если ты этого еще не делал/ла. Пролей хорошо водой до наступления морозов, при условии, что осень была сухой и теплой. Также к концу осени можно умеренно замульчировать почву вокруг пионов.

Этих мер в ноябре будет достаточно.

Ранее мы рассказывали, как подкармливать розы осенью — подкорневые и внекорневые действенные способы.

Источник: Deccoria.pl

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