Підживлення півоній восени: коли удобрювати квіти та чим

Півонії є справжньою окрасою будь-якого саду. Кущ деревовидної півонії може бути всіяний безліччю квіток, чия пишнота та аромат будуть тішити око й веселити серце. Але краса цих багаторічних рослин залежить від турботи їхнього садівника. Якщо правильно доглядатимеш півонію восени, то вже наступного року вона знов осяє твій сад своєю красою.

Розповідаємо про підживлення півоній восени у нашому матеріалі.

Чим підживити півонії восени

Восени коріння півонії потребує додаткових поживних речовин для підготовки до зимового сезону. Однак це підживлення не повинно бути таким само активним як ранньої весни — на початку росту.

Зважай на вік своїх рослин та їхній вигляд, а також стан ґрунту під час осіннього підживлення. Підживлювати рослини “просто так” не треба. У перші кілька років після посадки удобрення восени може бути взагалі зайвим.

Однак за поганого цвітіння та загалом неродючого ґрунту, радимо підтримати півонію восени калієм та фосфором, але не азотом, бо квітка має готуватися до зими, а не до росту. Під кущі квітів можна розсипати по 15-20 г мінеральних добрив або рекомендоване виробником дозування.

Окрім готових мінеральних добрив, можна також використати натуральні засоби:

деревну золу, яка є багатою на калій, а ще містить кальцій, фосфор та магній;

органічний компост;

поєднання деревної золи, компосту та базальтового борошна.

Чим підживити півонії восени у вересні

У вересні півонії можна підживлювати деревною золою, яка зменшує кислотність ґрунту. Правильна кислотність ґрунту безпосередньо впливає на ріст рослин та належне засвоєння корисних речовин з нього. Тобто деревну кору можна безпечно використовувати саме на кислих ділянках.

Тому у вересні розсип кору під півонії та обережно змішай із верхнім шаром ґрунту. Також можна приготувати спеціальний розчин: у 10 л води розведи склянку деревної золи. Дай суміші настоятися протягом доби, а потім полий свою півонію.

Ще один дієвий спосіб підживити півонії у вересні — це розсипати навколо них тонким шаром поживний компост. Він збагатить ґрунт, а також утримуватиме вологу й захистить від майбутнього промерзання.

Наступний спосіб підтримати квіти на початку осені — це розкидати навколо них та потім акуратно прикопати спеціальну поживну суміш. У пропорціях 1:1:2 змішай деревну золу, компост та базальтове борошно. Потім полий квіти, щоб активувати це добриво.

Чим підживити півонію восени у жовтні

У першій половині жовтня ще можна удобрювати півонії, якщо вони ростуть на неродючому ґрунті й загалом погано цвітуть. Але якщо у вересні ти вже ретельно подбав/ла про свої квіти, то надалі треба бути обережніше. Поживні речовини накопичуються й надмірне удобрювання може нашкодити твоєму саду.

У цей період у якості мульчі можна насипати під квіти компосту, він допомагатиме збирати вологу та покращуватиме живлення квітів.

Чи треба підживлювати півонію у листопаді

Листопад для півоній — це вже період спокою. Рослину не треба підживлювати, навпаки, вона має готуватися до зимового сезону.

У листопаді можна обрізати рослину, якщо ти ще цього не робив/ла. Пролий добре водою до настання морозів, за умови що осінь була сухою та теплою. Також під кінець осені можна помірно замульчувати ґрунт навколо півоній.

Цих заходів у листопаді буде достатньо.

Раніше ми розповідали, як підживлювати троянди восени — підкореневі та позакореневі дієві способи.

Джерело: Deccoria.pl

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