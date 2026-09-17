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Підживлення півоній восени: коли удобрювати квіти та чим

Марина Слизовська, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 19:30 3 хв.
підживлення півоній восени
Як доглядати за півоніями у вересні Фото Pexels

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