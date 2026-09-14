Чим підживити лохину восени на зиму: добрива для гарного врожаю

Восени лохина потребує особливого догляду, адже рослині потрібно підготуватися до холодів і завершити сезон без активного нарощування молодих пагонів. У цей період важливо не стимулювати появу ніжної зеленої порослі, яка може постраждати від морозів, а подбати про стан кореневої системи та визрівання пагонів.

Якщо ти шукаєш, чим підживити лохину восени, насамперед потрібно враховувати стан куща, кислотність ґрунту та наявність дефіциту поживних речовин. Осіннє підживлення не має бути автоматичним: надлишок добрив може нашкодити рослині.

Чим підживити лохину восени

Для осіннього догляду не варто автоматично використовувати комплексні добрива з великою кількістю азоту. Якщо аналіз ґрунту або рослини не показує дефіциту, основну увагу можна приділити калію та фосфору.

Сульфат калію — джерело калію без азоту. Його використовують, якщо ґрунт або аналіз рослини показує потребу в калії.

Фосфорне добриво — застосовують лише за підтвердженого дефіциту фосфору.

Сульфат калію-магнію — може бути доречним, якщо рослині одночасно потрібні калій і магній.

Елементарна сірка — потрібна не для звичайного підживлення, а для зниження pH, якщо ґрунт недостатньо кислий.

Чим підживити лохину восени у вересні

Якщо аналіз показав дефіцит калію, можна провести підживлення сульфатом калію. При цьому точну кількість препарату беруть з його інструкції.

Вносити добриво краще у прохолодну частину дня — вранці або ввечері. Ґрунт не повинен бути пересушеним, замерзлим або заболоченим.

Готовий розчин вносять у прикореневу зону, розподіляючи його по ґрунту навколо куща. Не потрібно лити добриво безпосередньо на стебла.

Чим підживити лохину восени у жовтні

Якщо у вересні рослину вже підживили відповідно до її потреб, повторювати процедуру без причини не потрібно.

Якщо ж аналіз показує нестачу калію і температура дозволяє внести добриво до промерзання ґрунту, можна використати сульфат калію відповідно до інструкції. Вносити його краще у прохолодний ранок або вечір.

Якщо ж настали стійкі холоди, ґрунт охолонув або промерз, підживлення краще відкласти. У цей період лохині вже важливіше забезпечити нормальне зволоження та захистити кореневу систему мульчею.

Чим підживити лохину у листопаді

У листопаді лохина вже переходить до зимового спокою, тому основне завдання — не стимулювати ріст нових пагонів, а допомогти рослині підготувати кореневу систему до холодів. Чим підживити лохину у листопаді залежить від стану ґрунту та результатів аналізу, а не лише від календарної дати.

Якщо після аналізу ґрунту виявлено нестачу калію, для лохини можна використовувати сульфат калію — це джерело калію без азоту. Добриво вносять у прикореневу зону, не під сам стовбур і не на листя, дотримуючись дозування, зазначеного виробником.

Вносити підживлення краще вранці або ввечері, коли немає спеки. Ґрунт має бути вологим, але не перезволоженим і не промерзлим. Якщо земля вже мерзла, проводити підживлення не варто — у цей період важливіше подбати про мульчування та захист коренів від перепадів температури.

Одразу після внесення добрива не варто чекати помітного результату. Стан лохини оцінюють за загальним виглядом рослини, її подальшим ростом і, за потреби, повторним аналізом ґрунту.

Чим не можна підживлювати лохину восени на зиму

Восени не варто використовувати азотні добрива без чіткої рекомендації за результатами аналізу. До них належать сечовина, аміачна селітра та інші засоби з високим вмістом азоту. Вони можуть стимулювати появу нових пагонів, які не встигнуть визріти до морозів.

Також для лохини небажано використовувати хлорид калію. Якщо рослині потрібен калій, краще обрати відповідну сульфатну форму.

Не варто й вносити сірку навмання. Вона потрібна для корекції кислотності ґрунту, а не як універсальне осіннє підживлення. Перед її використанням бажано перевірити pH ґрунту.

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