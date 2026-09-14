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Чим підживити лохину восени на зиму: добрива для гарного врожаю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 17:00 4 хв.
Лохина восени: чим підживити кущ на зиму та які добрива не використовувати
Фото Pexels

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