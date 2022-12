Канадська співачка Селін Діон зізналася, що у неї діагностували рідкісне захворювання — синдром м’язової скутості (SPS). Про це вона розповіла фанатам на своїй сторінці в Instagram.

54-річна співачка повідомила про свій рідкісний неврологічний розлад з ознаками аутоімунного захворювання, який впливає на усі сфери її життя. Через свою хворобу вона вимушена скасувати концерти у Європі та Великій Британії, які були заплановані на наступний рік.

Селін Діон зазначила, що давно мала проблеми зі здоров’ям, їй було важко протистояти усім викликам. Зараз у її м’язах виникають мимовільні спазми, через це їй складно ходити й співати.

— Нещодавно мені діагностували дуже рідкісний неврологічний розлад під назвою синдром м’язової скутості, на який страждає одна людина на мільйон.

Спазми впливають на всі аспекти мого повсякденного життя, іноді викликають труднощі під час ходьби.

Через це я не можу використовувати голосові зв’язки, щоб співати так, як я звикла, — зізналася вона.

Чим відома Селін Діон

Напевно, найпопулярнішою піснею Селін Діон є My Heart Will Go On — саундтреку до фільму Титанік, за який вона отримала Оскар. Проте першу нагороду кіноакадемії співачка отримала за пісню до мультфільму Красуня і чудовисько.

Також Селін Діон співала на концерті на честь святкування 50-річчя шлюбу англійської королеви Єлизавети II. Крім того, співачка отримала нагороду від президента Франції Ніколя Саркозі — Орден почесного Легіону за популяризацію французької мови за межами Франції.

Чоловік співачки Рене Анжеліль у 2014 році боровся з раком, тому Селін Діон призупинила свою музичну кар’єру. За рік вона поновила виступи, але знову припинила давати концерти на початку 2016 року через трагічну смерть чоловіка та її брата Деніела Діона.

За кілька років, у 2019, вона повернулася зі студійним альбомом Courage, на підтримку якого запланувала тур. Проте концерти доводилося відкладати через пандемію Covid-19. Зараз Селін Діон розповіла про свою хворобу.

— Я щодня наполегливо працюю з терапевтом зі спортивної медицини, щоб відновити сили та змогу виступати знову, але мушу визнати, що це важко, — наголосила вона і додала, що сумує за фанатами та спілкуванням з ними.

Що таке синдром м’язової скутості (SPS)

Синдром м’язової скутості — аутоімунне неврологічне захворювання. Як і інші типи неврологічних розладів, він впливає на головний і спинний мозок (центральну нервову систему).

Цей синдром виникає, коли імунна система неправильно ідентифікує нормальні тканини організму, сприймає їх як шкідливі та атакує.

Британський Національний інститут неврологічних розладів каже, що це захворювання характеризується мінливою ригідністю м’язів тулуба та кінцівок і підвищеною чутливістю до таких подразників, як шум, дотик і емоційний стрес, що може викликати м’язові спазми.

Синдром м’язової скутості діагностують дуже рідко. Ліків проти нього, на жаль, немає, проте є ті, які можуть уповільнити захворювання.

