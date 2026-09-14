Після шестирічної перерви канадська співачка Селін Діон повернулася на сцену з великим концертом. 12 вересня 2026 року співачка виступила на арені Plenitude Arena у Нантері поблизу Парижа. Цією прем’єрою вона відкрила серію з 26 концертів і виступатиме до травня 2027 року.

Перерву у творчості Діон була змушена взяти через синдром м’язової скутості (stiff-person syndrome) — рідкісне неврологічне захворювання, про яке вона розповіла у 2022 році. Що саме відомо про хворобу і як вони проявляє себе – читай у матеріалі.

Чим хворіє Селін Діон

Канадська співачка Селін Діон зізналася, що у неї діагностували рідкісне захворювання — синдром м’язової скутості (SPS).

Це рідкісний неврологічний розлад з ознаками аутоімунного захворювання, який впливає на усі сфери її життя.

Селін Діон зазначила, що давно мала проблеми зі здоров’ям, їй було важко протистояти усім викликам. Зараз у її м’язах виникають мимовільні спазми, через це їй складно ходити й співати.

Через це я не можу використовувати голосові зв’язки, щоб співати так, як я звикла, — зізналася вона.

Чим відома Селін Діон

Напевно, найпопулярнішою піснею Селін Діон є My Heart Will Go On — саундтреку до фільму Титанік, за який вона отримала Оскар. Проте першу нагороду кіноакадемії співачка отримала за пісню до мультфільму Красуня і чудовисько.

Також Селін Діон співала на концерті на честь святкування 50-річчя шлюбу англійської королеви Єлизавети II. Крім того, співачка отримала нагороду від президента Франції Ніколя Саркозі — Орден почесного Легіону за популяризацію французької мови за межами Франції.

Чоловік співачки Рене Анжеліль у 2014 році боровся з раком, тому Селін Діон призупинила свою музичну кар’єру. За рік вона поновила виступи, але знову припинила давати концерти на початку 2016 року через трагічну смерть чоловіка та її брата Деніела Діона.

За кілька років, у 2019, вона повернулася зі студійним альбомом Courage, на підтримку якого запланувала тур. Проте концерти доводилося відкладати через пандемію Covid-19.

Що таке синдром м’язової скутості (SPS)

Синдром м’язової скутості — аутоімунне неврологічне захворювання. Як і інші типи неврологічних розладів, він впливає на головний і спинний мозок (центральну нервову систему).

Цей синдром виникає, коли імунна система неправильно ідентифікує нормальні тканини організму, сприймає їх як шкідливі та атакує.

Британський Національний інститут неврологічних розладів каже, що це захворювання характеризується мінливою ригідністю м’язів тулуба та кінцівок і підвищеною чутливістю до таких подразників як шум, дотик і емоційний стрес, що може викликати м’язові спазми.

Синдром м’язової скутості діагностують дуже рідко. Ліків проти нього, на жаль, немає, проте є ті, які можуть уповільнити захворювання.

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