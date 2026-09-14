Стиль життя Шоу-біз

Селін Діон розповіла про свою рідкісну хворобу: спазми заважають співати та навіть ходити

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
яка хвороба у селін діон
Фото Getty Images

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