Історії Розповіді
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На Андрія впав дах укриття: історія тренера з карате, який пройшов сотні медичних процедур

Марія Бондар, редакторка сайту 03 Липня 2025, 20:00
Безкоштовна реабілітація військових

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