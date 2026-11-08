Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: час рішучих кроків і перезарядки

Цей тиждень, з 9 по 15 листопада 2026 року, приносить чимало глибоких енергій та важливих перетинів.

9 листопада нас чекає потужний Молодик у Скорпіоні, який відкриває простір для внутрішньої трансформації та чесності з собою. Водночас Меркурій у Скорпіоні та Венера у Терезах готуються розвернутися в прямий рух наприкінці тижня, що потроху зніматиме напругу в спілкуванні й стосунках.

Утім, на початку тижня Місяць у Діві та подальші аспекти змусять тебе розбиратися з невирішеними справами та шукати баланс між планами і реальністю.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Емоційний фон цього тижня коливається від легкого натхнення до раптової роздратованості через дрібниці. У коханні можливий приємний сюрприз: хтось із минулого нагадає про себе й запалить старі почуття наново. На роботі доведеться розриватися між декількома задачами, але твоя завзятість допоможе все встигнути. Здоров’я вимагає уваги до сну — не дозволяй хронічній втомі зіпсувати твої плани, частіше влаштовуй собі тихі вечори.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Емоції б’ють ключем, особливо на тлі бажання нарешті розібратися у власних пріоритетах. У романтичній сфері настав час для серйозних розмов із партнером, які знімуть напругу. На кар’єрному фронті очікують несподівані суперечки з колегами, проте ти зможеш відстояти свою думку. Стан здоров’я покращиться, якщо ти зменшиш споживання кави та додаси до свого розкладу трохи свіжого повітря і піших прогулянок вечорами.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Твій внутрішній світ вимагає спокою, хоча навколо панує шалений темп. В особистому житті можуть виникнути непорозуміння через банальну втому та брак відвертості. На роботі старий проєкт потребуватиме термінової доробки, що змусить тебе переглянути свій графік. Здоров’я натякає на перерву: якщо відчуваєш напругу в шиї чи плечах, обов’язково зроби розтяжку або запишись на масаж.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Ти маєш особливу чутливість до слів оточуючих, тому емоційний фон буває хистким. У коханні панує романтична атмосфера, якщо ти наважишся відпустити старі образи й поговорити від щирого серця. Кар’єра вимагає зосередженості: хтось із колег може спробувати перекласти на тебе свої обов’язки. Здоров’я залежатиме від твого харчування, тому уникай важкої їжі та пий більше звичайної чистої води.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Цей тиждень принесе чимало енергії, але й чимало ризику перегоріти на ходу. У коханні важливо не тиснути на кохану людину і дати їй трохи особистого простору. На роботі на тебе чекають нові виклики, які перевіряють твої лідерські якості на міцність. Здоров’я може підвести через перевтому, тому старайся не брати на себе занадто багато додаткових домашніх чи робочих обов’язків.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Твій розум працює на повну потужність, прагнучи розкласти все по поличках. В особистих стосунках можлива деяка відстороненість, яку варто розвіяти щирою цікавістю до справ партнера. У професійній сфері ти блискуче впораєшся з аналізом складних звітів чи завдань. Здоров’я вимагає уваги до шлунка та режиму харчування — намагайся не перекушувати на ходу сухими бутербродами.

Читати на тему Фінансовий гороскоп на листопад 2026 від Віктора Литовського: для кого відкриються цікаві можливості Читай фінансовий гороскоп на листопад 2026 від відомого екстрасенса Віктора Литовського.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ти шукаєш внутрішньої гармонії, але події навколо випробовують твоє терпіння на міцність. У романтичних стосунках назріває момент істини: старі компроміси більше не працюють, час шукати нові. На кар’єрному полі можливі затримки з виплатами чи паперами, проте ситуація скоро зрушить з місця. Здоров’я буде стабільним, якщо ти не забуватимеш вчасно лягати спати й відкладати гаджети перед сном.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Емоції сягають піку через вплив потужних космічних подій у твоєму знаку. У коханні ти надто прискіпливий до другої половинки, що може спровокувати дрібні сварки. На роботі настав час закрити старі хвости та завершити те, що відкладав у довгий ящик. Здоров’я може дати про себе згадати через психосоматику чи головний біль, тому практикуй дихальні вправи та частіше гуляй на самоті.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Твій оптимізм дещо похитнеться через рутинні турботи, які наваляться зненацька. В особистому житті хочеться свіжих емоцій, проте партнер може вимагати більше рутинної турботи. У робочих справах не поспішай давати обіцянки, які буде важко виконати вчасно. Здоров’я вимагає активності: легка пробіжка або домашня зарядка допоможуть розігнати сумні думки й повернути бадьорість.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Ти зосереджений на результаті, але надмірний контроль може виснажити твої ресурси. У коханні бракує тепла, і твоїй другій половинці доведеться нагадувати про потребу в увазі. У кар’єрі відкриваються непогані перспективи, якщо ти проявиш гнучкість у спілкуванні з керівництвом. Здоров’я нагадує про себе болем у суглобах чи спині — зроби паузу для розслаблення та якісного відпочинку.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Твої думки зайняті глобальними планами, тоді як побутові справи вимагають негайної уваги. В особистому житті можливі несподівані одкровення, які змусять переглянути погляди на майбутнє пари. На роботі уникай конфліктів із колегами через розбіжності у поглядах на робочі процеси. Здоров’я залежатиме від нервової системи — уникай інформаційного перевантаження та новинних стрічок.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Ти занурений у свої мрії, проте реальність вимагає практичних кроків та рішень. У коханні панує ніжна і затишна атмосфера, якщо ти не закриватимешся від щирих розмов. У професійній діяльності варто остерігатися неуважності в документах і фінансових розрахунках. Здоров’я потребує підтримки імунітету: додай до раціону сезонні овочі та теплі трав’яні чаї для затишку.

Редакція Вікон наголошує на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи чисту правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, феншуй і нумерологія не є науковими предметами, а їхні твердження офіційно не доведені.

Раніше ми розповідали про ретроградний Меркурій 2026 — коли планета йде назад і як це впливає на життя.

Джерело: AstroStyle

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!