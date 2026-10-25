Гороскоп на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада 2026: час ретроградної паузи

Тиждень, з 26 жовтня по 1 листопада 2026, обіцяє бути насиченим і водночас трансформаційним. Повня у Тельці на початку тижня висвітлить питання фінансів та особистого комфорту, змушуючи нас переглянути власні пріоритети.

Через ретроградний рух Меркурія та Венери спілкування може потребувати додаткового терпіння, а давні плани чи стосунки можуть нагадати про себе. Не поспішай з кардинальними рішеннями та великими покупками, дай собі час для аналізу. Друга половина тижня принесе більше душевної теплоти та підказок від інтуїції. Спирайся на внутрішню стабільність і бережи сили!

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Тиждень вимагатиме від тебе стриманості у витратах, адже Повня у Тельці зачіпає тему фінансів. На роботі можливі паузи або повернення до старих завдань через ретроградний Меркурій, тому не квап події. У стосунках не провокуй конфліктів через дрібниці, краще щиро вислухай партнера. Твоя енергія може дещо коливатися — не перевантажуй організм силовими тренуваннями та добре висипайся.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Повня у твоєму знаку створює потужний емоційний сплеск, змушуючи підбити проміжні підсумки. У кар’єрі варто уникати імпульсивних кроків: ділові угоди потребують ретельної перевірки документів. У коханні ретроградна Венера може принести ностальгію або розмови про минуле, але це хороша нагода порозумітися. Зверни увагу на шийний відділ та голос, уникай протягів і приділи час повноцінному відпочинку.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Внутрішній стан вимагатиме тиші та перезавантаження. На роботі спливуть дрібні помилки минулого, які слід спокійно виправити без зайвої метушні. Особисте життя порадує гармонією, якщо ти відпустиш давні образи й не шукатимеш прихованого змісту в словах коханої людини. Наприкінці тижня можливий спад сил, тому приділи увагу ментальному здоров’ю, медитації та спокійним прогулянкам на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Ці дні принесуть фокус на дружні зв’язки та спільні проєкти. У кар’єрних справах можливі затримки в отриманні інформації, тому перевіряй усі факти й не вір чуткам. Романтичні стосунки вимагатимуть емоційної відвертості — інтуїція підкаже правильний шлях для зміцнення довіри. Фізичний стан стабільний, але для збереження балансу варто вчасно харчуватися та уникнути переохолодження наприкінці тижня.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Твоя увага буде прикута до професійних цілей та кар’єрних амбіцій. Повня висвітлить робочі питання, де важливо проявити гнучкість, а не впертість. Ретроградні планети радять не підписувати важливих контрактів. У коханні можливі тимчасові непорозуміння через брак часу для близьких — виправ це теплою розмовою. Слідкуй за рівнем стресу, бо він може позначитися на самопочутті й викликати головний біль.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Тобі хочеться розширити власні горизонти та отримати нові знання. На роботі вдалий час для шліфування поточних завдань, а от нові старти краще відкласти. У романтичній сфері варто уникати надмірної критичності до партнера, адже ретроградний Меркурій підсилює ризик непорозумінь. Здоров’я буде міцним, якщо ти підтримаєш організм вітамінами, дотримуватимешся питного режиму та збережеш режим сну.

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Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Тиждень підштовхне до вирішення фінансових та майнових питань. У робочій сфері не поспішай із ризикованими інвестиціями, перевіряй кожну цифру. Ретроградна Венера у твоєму знаку повертає роздуми про минулі стосунки чи незавершені почуття — використовуй це для внутрішнього зцілення. Зверни увагу на нирки та водний баланс, уникай фізичного перенапруження й давай собі більше часу для розслаблення.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Сфера партнерства виходить на перший план через Повню у протилежному знаку. У професійній діяльності можливі дискусії з колегами, тому обирай м’який стиль спілкування й не впадай у крайності. В особистому житті час розставити крапки над “і”, проте роби це максимально делікатно. Емоційне тло досить напружене, тому для збереження здоров’я корисними будуть помірні фізичні навантаження та теплий чай увечері.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Рутина та щоденні обов’язки вимагатимуть твого максимального залучення. На роботі сфокусуйся на впорядкуванні справ і не бери на себе чужу відповідальність. У стосунках настане період тихої підтримки — вияви турботу про близьку людину через прості побутові дрібниці. Твоєму організму потрібен повноцінний відпочинок, тож уникай перевтоми та зверни увагу на якість свого щоденного сну й раціону.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Творчий підхід допоможе розв’язати навіть найскладніші робочі завдання. У кар’єрі не чекай швидких результатів, краще доопрацюй старі проєкти до ідеалу. Особисте життя принесе яскраві емоції, але ретроградність планет застерігає від поспішних обіцянок новим знайомим. Здоров’я не підведе, якщо ти додаш у свій щоденний розклад трохи більше активного руху й обереш прогулянки замість вечірніх екранних сесій.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Домашні справи та родинні питання опиняться в центрі вашої уваги цього тижня. У професійному житті можливі паузи в комунікації, тому використовуй цей час для планування, а не для активних дій. У коханні важливо зберігати щирість і не замикатися в собі, коли виникають непорозуміння. Твоя нервова система потребує спокою, тому мінімізуй споживання кави та знайди час для приємного розслаблюючого хобі.

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Тиждень буде багатим на спілкування, проте інформацію варто ділити навпіл. На роботі перевіряй усі листи перед відправкою, бо ретроградний Меркурій любить плутанину. У романтичних стосунках пануватиме чуттєвість, якщо ти ділитимешся внутрішніми переживаннями без натяків. Імунітет потребуватиме підживлення, тому бережи себе від протягів, вживай більше сезонних овочів і фруктів та уникай стресу.

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Джерело: YourTango

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