Стиль життя Техно

ШІ змінює спогади та робить фатальні помилки: чому нейромережам не можна сліпо довіряти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Жовтня 2026, 19:00 3 хв.
Хакнути мозок і знищити школу: моторошна правда про те, як ми довірили свої життя алгоритмам
Фото Pexels

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