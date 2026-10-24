ШІ змінює спогади та робить фатальні помилки: чому нейромережам не можна сліпо довіряти

Думаєш, твої спогади належать тільки тобі? Нейромережі вже навчилися їх “зламувати”. Штучний інтелект змушує нас вірити в те, чого ніколи не було, і ця сліпа довіра до алгоритмів уже забирає сотні життів.

Уяви ситуацію: тобі показують кілька фотографій. Ти йдеш пити каву, а після перерви тобі пропонуються ті самі кадри, але “оброблені” штучним інтелектом. Команда дослідниці Патті Маес із MIT (Массачусетського технологічного інституту, — Ред.) провела такий експеримент і довела: після цього ти, найімовірніше, геть неправильно згадаєш оригінал. Ба більше — ти будеш впевнено доводити що твоя пам’ять тебе не підводить. Про це детально розповів портал Gizmodo.

Чому твій мозок так легко обдурити

Усе просто: нашу пам’ять легко перезаписати під впливом нової інформації. Зокрема, психологи встановили, що люди схильні піддаватися навіюванню. Доказом цього є минулорічне дослідження, яке засвідчило, що як діпфейки, так і згенеровані штучним інтелектом тексти ефективно закладали хибні спогади про вигадані політичні скандали, аж до зниження наміру голосувати.

ШІ часто може “галюцинувати” — помилятися і вигадувати факти. А тепер уяви, що ці алгоритми вже щосили впроваджують у лікарнях, банках, держустановах та армії.

Розробники заспокоюють: мовляв, не бійся, за ШІ завжди наглядає людина, яка приймає фінальне рішення. Ага, як же. Дослідження показують, що ми дуже швидко розслабляємося, починаємо сліпо довіряти системі й просто не здатні самостійно помітити помилки алгоритму.

І це вже не просто теорія. Через таку самовпевненість гинуть реальні люди. Gizmodo, посилаючись на внутрішнє розслідування Пентагону, наводить моторошний приклад.

Читати на тему Контроль над ШІ: Трамп підписав угоду з технологічними гігантами Трамп і керівники провідних технологічних компаній погодили добровільну угоду про контроль за ШІ.

Коли помилки ШІ коштували життя

На початку 2026 року через надмірну довіру до ШІ від компанії Palantir американські військові вдарили по початковій школі в Ірані. Алгоритм підсунув школу як ціль, бо спирався на застарілі дані, а люди його просто не перевірили. Наслідок трагічний — понад 150 загиблих, серед яких щонайменше 123 дитини.

Поки техногіганти продовжують ліпити повністю автономні системи, вчені ламають голову над тим, як навчити нас розпізнавати згенерований контент. Але універсального “щеплення” від фейків досі немає. Тож наступного разу, коли щось читаєш чи бачиш в інтернеті — вмикай максимального скептика. Бо обдурити тебе значно легше, ніж ти думаєш.

Цифри 2026 року показують, що ШІ вже не витіснити з життя молоді. Цікаво, що вже понад 70% підлітків товаришує з штучним інтелектом.

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