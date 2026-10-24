Стиль жизни Техно

ИИ меняет воспоминания и совершает фатальные ошибки: почему нейросетям нельзя слепо доверять

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 октября 2026, 19:00 3 мин.
Хакнуть мозг и уничтожить школу: жуткая правда о том, как мы доверили свои жизни алгоритмам
Фото Pexels

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