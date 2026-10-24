ИИ меняет воспоминания и совершает фатальные ошибки: почему нейросетям нельзя слепо доверять

Думаешь, твои воспоминания принадлежат только тебе? Нейросети уже научились их “взламывать”. Искусственный интеллект заставляет нас верить в то, чего никогда не было, и это слепое доверие к алгоритмам уже уносит сотни жизней.

Представь ситуацию: тебе показывают несколько фотографий. Ты идешь пить кофе, а после перерыва тебе предлагаются те же кадры, но “обработанные” искусственным интеллектом. Команда исследовательницы Патти Маэс из MТИ (Массачусетского технологического института, — Ред.) провела такой эксперимент и доказала: после этого ты, скорее всего, совершенно неправильно вспомнишь оригинал. Более того — ты будешь уверенно доказывать, что твоя память тебя не подводит. Об этом подробно рассказал портал Gizmodo.

Почему твой мозг так легко обмануть

Все просто: нашу память легко перезаписать под влиянием новой информации. В частности, психологи установили, что люди склонны подвергаться внушению. Доказательством этого является прошлогоднее исследование, подтверждающее, что как дипфейки, так и сгенерированные искусственным интеллектом тексты эффективно закладывали ложные воспоминания о вымышленных политических скандалах, вплоть до снижения намерения голосовать.

Из-за этого участники экспериментов даже отказывались идти голосовать. И самое худшее: даже если тебе с доказательствами разложат по полочкам, что это был фейк, “осадок останется” и твои решения все равно будут под влиянием этой лжи.

Проблема не только в троллях, которые специально генерируют дезу. ИИ сам по себе часто “галлюцинирует” — то есть уверенно и красиво выдумывает факты. А теперь представь, что эти алгоритмы уже вовсю внедряют в больницах, банках, госучреждениях и армии.

Разработчики успокаивают: мол, не бойся, за ИИ всегда присматривает человек, который принимает финальное решение. Ага, как же. Исследования показывают, что мы очень быстро расслабляемся, начинаем слепо доверять системе и просто не способны самостоятельно заметить ошибки алгоритма.

И это уже не просто теория. Из-за такой самоуверенности гибнут реальные люди. Gizmodo, ссылаясь на внутреннее расследование Пентагону, приводит жуткий пример.

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Когда ошибки ИИ стоили жизни

В начале 2026 года из-за чрезмерного доверия к ИИ от компании Palantir американские военные ударили по начальной школе в Иране. Алгоритм подсунул школу как цель, так как опирался на устаревшие данные, а люди его просто не проверили. Последствия трагичны — более 150 погибших, среди которых как минимум 123 ребенка.

Пока техногиганты продолжают лепить полностью автономные системы, ученые ломают голову над тем, как научить нас распознавать сгенерированный контент. Но универсальной “прививки” от фейков до сих пор нет. Так что в следующий раз, когда что-то читаешь или видишь в интернете — включай максимального скептика. Потому что обмануть тебя гораздо легче, чем ты думаешь.

Цифры 2026 года показывают, что ИИ уже не вытеснить из жизни молодежи. Интересно, что уже более 70% подростков дружат с искусственным интеллектом.

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