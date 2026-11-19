Резюме помогает рассказать о профессиональном опыте кандидата в прошлом, однако никак не раскрывает его потенциал на новой должности. Учитывая, что в современном мире написание резюме и их проверка проходят с помощью программ с искусственным интеллектом, увидеть действительно сильного кандидата становится все труднее.

Внедрение видеоскрининга поможет рекрутерам в поиске кандидатов, профессиональные качества которых выходят за пределы правильных ключевых слов и типичных навыков, указанных в резюме.

Хорошее резюме не равно сильный кандидат

В эпоху активного развития искусственного интеллекта кандидаты с помощью нейросетей создают свои резюме, а работодатели, в свою очередь, также ищут нужных людей с помощью ИИ.

Таким образом, резюме начинают становиться однотипными и фактически идеальными, однако подлинного потенциала человека не раскрывают. Из таких документов сложно узнать, как мыслит кандидат, действительно ли он стрессоустойчив и каковы его подлинные стремления.

Выпускник без опыта, специалист, меняющий профессию, или сильный кандидат, возвращающийся к работе после перерыва, — именно их резюме чаще всего отсеивают ИИ-системы отбора. Причина проста: в таких резюме не хватает стажа и “правильных” ключевых слов либо есть перерывы в карьере. Однако именно эти люди могут стать ценным достоянием компании, если работодатель сможет увидеть их мотивацию и способность быстро учиться.

Как видеоскрининг может раскрыть потенциал кандидата еще до собеседования

Видеоскрининг может помочь рекрутеру получить больше полезных знаний о кандидате. Для этого достаточно добавить в вакансию несколько важных вопросов. Кандидат, в свою очередь, должен в удобное для него время записать лаконичные ответы.

Что могут показать ответы кандидата

наличие мотивации : чем интересна вакансия и какие ожидания от будущего места работы;

: чем интересна вакансия и какие ожидания от будущего места работы; мышление : как кандидат объясняет свои решения и ищет выход из сложных ситуаций;

: как кандидат объясняет свои решения и ищет выход из сложных ситуаций; коммуникацию : способность четко и понятно объяснить идеи, рассказать о прошлом опыте;

: способность четко и понятно объяснить идеи, рассказать о прошлом опыте; способность к развитию : что человек уже умеет и чему хочет научиться в будущем;

: что человек уже умеет и чему хочет научиться в будущем; рабочие навыки: как человек выстраивает сотрудничество с коллегами и выполняет рабочие задачи.

Таким образом, видеоответы предоставляют дополнительную информацию и помогают определиться с претендентами на собеседование.

Вопросы для раскрытия потенциала кандидата

Наибольшую пользу для работодателя принесут вопросы, связанные с будущей должностью и обязанностями человека.

Каким своим проектом гордитесь больше всего?

Ответ позволит понять, каков был вклад человека, какую ответственность он может нести.

Чему вы научились за последний год?

Человек продемонстрирует свою готовность или, наоборот, отсутствие желания развиваться и овладевать новыми инструментами для работы.

Чем интересна вам эта вакансия?

Позволит понять, какая мотивация у кандидата и общие ожидания.

Как вы решали сложные рабочие ситуации?

Кандидат может рассказать о своем индивидуальном подходе к принятию важных выводов и решению проблем.

Чего бы вы хотели достичь на этой должности за первый год работы?

Продемонстрирует наличие или отсутствие профессиональных целей и понимание задач, которые нужно будет выполнять.

Будет достаточно двух-трех вопросов, на которые человек должен лаконично ответить — за 1-2 минуты. Кандидат должен быть проинформирован, зачем необходимо это видео и кто именно его посмотрит.

ATS Rikinson помогает работодателям заметить потенциал человека

Украинская HR-платформа Rikinson совмещает систему управления кандидатами (ATS) с видеоскринингом.

Вакансия создается с помощью ИИ-конструктора, к которой также прилагаются видеовопросы. Далее ссылки на вакансию распространяются по привычным каналам поиска работников.

Затем резюме кандидатов можно посмотреть вместе с видеоответами и таким образом найти сильного претендента на предстоящее собеседование.

Команда Rikinson отмечает, что искусственный интеллект позволяет экономить время, однако решение о найме должен принимать человек. Видеоответы дают соискателям работы шанс показать себя как можно лучше.

Платформа также позволяет создать видеовизитку кандидата – профиль с резюме и видеопрезентацией, который затем можно добавлять к отзывам на различные вакансии.

Сейчас HR-платформа Rikinson предлагает пользователям полгода бесплатного доступа на период бета-тестирования. Воспользуйся этой возможностью, чтобы найти сотрудника, который усилит твою компанию.

Фото: сгенерировано ИИ для HR-платформы Rikinson

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