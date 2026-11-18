Влиятельный британский журнал The Economist представил обложку специального номера с прогнозами на 2027 год. В ежегодном отчете The World Ahead журналисты издания вместе с приглашенными авторами проанализировали важнейшие мировые тенденции будущего года.

В нашем материале рассказываем, что означает обложка The Economist на 2027 год.

The Economist 2027: расшифровка прогноза

Издание The Economist обнародовало отчет The World Ahead (Мир впереди), в котором были проанализированы важные тенденции, которые будут влиять на человечество в следующем году.

Как отмечает журнал, в 2027-м вероятны политические и финансовые потрясения и почти неизбежными кажутся весомые изменения, вызванные развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Обложку The Economist 2027 с прогнозом на следующий год создал американский художник Клеон Петерсон. Иллюстрация выполнена в черном и красном цветах. На коллаже в форме круга изображены различные события и люди.

На сайте издания уже доступны материалы, исследующие главные 10 тем 2027 года, среди них:

эра после Дональда Трампа — по мнению издания, во время новой борьбы за президентское кресло нынешний глава Белого дома будет не “хромой уткой”, а скорее разрушительным Angry Bird;

— по мнению издания, во время новой борьбы за президентское кресло нынешний глава Белого дома будет не “хромой уткой”, а скорее разрушительным Angry Bird; последствия войны с Ираном — The Economist ожидает изменения региональной политики, перенаправление энергетических потоков и угрозу продовольственной безопасности из-за дефицита удобрений;

— The Economist ожидает изменения региональной политики, перенаправление энергетических потоков и угрозу продовольственной безопасности из-за дефицита удобрений; очередной жаркий год в истории наблюдений — ожидаются новые засухи, лесные пожары и чрезмерная жара;

— ожидаются новые засухи, лесные пожары и чрезмерная жара; усиление негативной реакции на ИИ — опасность возможного краха в 2027 году будет возрастать, поскольку ИИ-компании обрастают долгами из-за непрозрачных соглашений. Опасения людей в отношении политических, финансовых и киберрисков оправданы, однако страхи по поводу влияния ИИ на рабочие места и окружающую среду преувеличены;

— опасность возможного краха в 2027 году будет возрастать, поскольку ИИ-компании обрастают долгами из-за непрозрачных соглашений. Опасения людей в отношении политических, финансовых и киберрисков оправданы, однако страхи по поводу влияния ИИ на рабочие места и окружающую среду преувеличены; правые популисты в Европе — победа Марин Ле Пен на выборах президента Франции может подорвать франко-немецкое взаимодействие, двигающее Европейский Союз;

— победа Марин Ле Пен на выборах президента Франции может подорвать франко-немецкое взаимодействие, двигающее Европейский Союз; давление на рынок облигаций — издание отмечает, что довольно часто богатые страны живут не по средствам, а доходность облигаций в это время растет, однако этот процесс не может продолжаться вечно;

— издание отмечает, что довольно часто богатые страны живут не по средствам, а доходность облигаций в это время растет, однако этот процесс не может продолжаться вечно; опасность для Тайваня – лидер КНР Си Цзиньпин мог установить 2027 год как крайний срок для полной готовности вооруженных сил Китая к захвату острова;

– лидер КНР Си Цзиньпин мог установить 2027 год как крайний срок для полной готовности вооруженных сил Китая к захвату острова; эффект Оземпика – препараты для похудения уже изменяют поведение потребителей, поскольку стройные люди активнее тратят деньги на одежду, косметику и фитнес;

– препараты для похудения уже изменяют поведение потребителей, поскольку стройные люди активнее тратят деньги на одежду, косметику и фитнес; более дешевые космические запуски – корабль Starship компании SpaceX начнет регулярно запускать спутники, а также ожидается запуск первой частной космической станции;

– корабль Starship компании SpaceX начнет регулярно запускать спутники, а также ожидается запуск первой частной космической станции; перезагрузка Голливуда — премьера новых Звездных войн является лишь одной из франшиз, пытающихся охватить новую аудиторию. Однако, учитывая успех малобюджетных фильмов, снятых YouTube-блогерами, хотят ли зрители дальше смотреть франшизы? Так или иначе в 2027 году Звездные войны могут быть более актуальными, чем когда-либо ранее.

Как сообщает издание, среди приглашенных авторов нового отчета есть, в частности, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, президент Финляндии Александр Стубб, соучредитель компании Anthropic Джек Кларк, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль и другие.

The World Ahead 2027 войдет в состав печатной версии The Economist от 21 ноября, а также будет продаваться отдельным изданием, начиная с 26 ноября.

Как выглядела обложка The Economist 2026 можно посмотреть в нашем прошлогоднем материале.

Ранее мы рассказывали о 10 трендах, влиявших на мир в 2026 году по версии The Economist.

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