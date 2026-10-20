Промежуточные выборы в США 2026: дата голосования и чего ожидать Украине

В США продолжается досрочное голосование на промежуточных выборах (midterm elections), результат которых определят, кто же будет контролировать Конгресс в последующие годы, и сможет ли президент страны Дональд Трамп без лишних хлопот продолжать свою политику.

Промежуточные выборы проводятся посреди президентского срока и во время голосования будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 35 членов Сената из 100.

Рассказываем, что известно о промежуточных выборах в США 2026 и как их результаты могут повлиять на Украину.

Промежуточные выборы в США 2026: дата

Дата проведения промежуточных выборов в США 2026 – вторник, 3 ноября. Избранные законодатели примут присягу уже в следующем году — 3 января.

Для большинства американских штатов голосование на промежуточных выборах начинается заранее. В настоящее время старт избирательного процесса пришелся на довольно нестабильный период внутренней и внешней политики США, когда в стране растут цены на топливо и продукты, идет война с Ираном, а президент еще больше усиливает иммиграционный контроль.

Особое внимание аналитиков приковано к результатам выборов в Сенат в штатах в основном без явного лидера — Аляске, Джорджии, Айове, Канзасе, Мэне, Мичигане, Нью-Гэмпшире, Северной Каролине, Огайо и Техасе, отмечает Голос Америки.

Сейчас Республиканская партия имеет большинство в Сенате — за республиканцами 53 места, а у демократов 47. Поэтому члены Демократической партии будут пытаться получить дополнительные места или удержать существующие позиции.

В Палате представителей Конгресса республиканцы также имеют незначительное большинство, поэтому в первую очередь задача демократов на этих выборах — получить минимум четыре дополнительных места, чтобы контролировать палату.

Промежуточные выборы в США 2026: прогноз

Баланс политических сил в Соединенных Штатах определит партия, получившая контроль над Конгрессом после выборов.

Если это будут республиканцы, то Трамп и дальше сможет проводить противоречивую политику до конца своего срока. Если midterm elections станут успешными для Демократической партии, то оппоненты Дональда Трампа получают возможность больше влиять на американское законодательство, одобрение кандидатов на важные правительственные должности и т.д.

По прогнозу независимого ресурса Cook Political Report, представители Демократической партии могут занять 9-19 дополнительных мест в Палате представителей. Также аналитики предсказывают успех демократам в 11 округах. Что свидетельствует об ухудшении республиканских позиций, в том числе там, где Дональд Трамп одержал победу на выборах президента.

Ожидается, что демократы могут установить контроль над Палатой представителей.

Поэтому главной интригой промежуточных выборов в США 2026 остается будущий состав Сената, куда будут выбирать 35 политиков. В этом случае каждое место может быть определяющим для обеих политических сил.

Как результаты выборов в США могут повлиять на Украину

Поддержка Украины во время войны с РФ как в Палате представителей, так и в Сенате носит двухпартийный характер. Для Киева сейчас важен не только общий результат промежуточных выборов в США 2026, но и конкретные политики, которые будут заседать в Конгрессе после принесения присяги. В частности, имеет значение, кто будет возглавлять профильные комитеты, которые принимают решения о помощи Украине.

Решения по дальнейшей помощи, а также санкционные ограничения против РФ зависят, в частности, и от позиции отдельных законодателей, а также договоренностей между Трампом и фракциями Конгресса.

Большинство демократов поддерживают Украину, однако левые радикалы из демократического крыла в своем стремлении к изоляционистской политике могут сблизиться с крайне правыми, отмечает Укринформ.

Поэтому промежуточные выборы в США будут определять дальнейшие политические условия, в которых будет решаться будущая поддержка Украины и роль Вашингтона в российско-украинской войне, учитывая, что Трамп остается в кресле главы государства.

Тем временем, новый опрос в США показал, что рейтинг Трампа упал до 31%.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!