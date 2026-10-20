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Рейтинг Трампа упал до 31%: что показал новый опрос в США

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 октября 2026, 14:00 3 мин.
Рейтинг Трампа в США достиг рекордно низкого уровня перед выборами в Конгресс
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