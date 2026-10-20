Рейтинг Трампа упал до 31%: что показал новый опрос в США

Накануне ноябрьских выборов в Конгресс США рейтинг американского президента Дональда Трампа заметно снизился на фоне недовольства американцев высокими ценами на топливо и критики его соглашения с Россией об экспорте дизельного топлива. Сейчас работу главы Белого дома одобряют лишь 31% американцев — это самый низкий показатель за оба его президентских срока.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuter, которое завершился в понедельник.

Рейтинг Трампа сейчас: сколько американцев поддерживают президента

По данным исследования, деятельность Дональда Трампа на посту президента одобряют около 31% американцев. По сравнению с предыдущим опросом, проведённым двумя неделями ранее, этот показатель снизился на один процентный пункт.

Таким образом, рейтинг Трампа в США опустился до самого низкого уровня за любой из двух его президентских сроков. Параллельно ухудшились позиции Республиканской партии накануне выборов в Конгресс, которые запланированы на 3 ноября.

Если бы голосование состоялось в ближайшее время, 47% зарегистрированных избирателей отдали бы предпочтение демократам, тогда как республиканцев поддержали бы 35%.

Разница между партиями составляет 12 процентных пунктов. Это самое большое преимущество демократов в течение нынешнего избирательного цикла. Для сравнения, в предыдущем опросе они опережали республиканцев на семь пунктов: 44% против 37%.

Почему падает рейтинг Трампа в США

Одной из причин недовольства американцев стала экономическая ситуация, в частности рост цен на бензин. На финансах домохозяйств сказались последствия военной операции против Ирана, которую Трамп начал в феврале вместе с союзником США — Израилем.

Согласно результатам опроса, 68% американцев не одобряют действия президента в экономической сфере. Среди них — 37% респондентов, которые называют себя сторонниками Республиканской партии.

Когда участников исследования попросили оценить, какая политическая сила лучше справилась бы с управлением экономикой, 40% выбрали демократов, а 33% — республиканцев.

Эти результаты свидетельствуют о том, что недовольство экономической политикой президента выходит за пределы оппозиционного электората и затрагивает часть его собственных сторонников.

Кто имеет преимущество перед выборами в Конгресс США

Отдельное внимание в исследовании уделили настроениям избирателей в зависимости от пола. Среди женщин 50% заявили, что проголосовали бы за кандидатов от Демократической партии. Республиканцев готовы поддержать 32%.

Мужчины также чаще отдавали предпочтение демократам, однако разрыв между партиями среди них был меньше.

Промежуточные выборы в Конгресс имеют важное значение для дальнейшей политики Белого дома. Потеря республиканцами контроля над Палатой представителей или Сенатом может осложнить продвижение законодательных инициатив Трампа в течение последних двух лет его президентского срока.

В то же время общенациональные опросы не дают окончательного прогноза результатов голосования. Контроль над обеими палатами будет зависеть от результатов выборов в конкретных штатах и округах, где у республиканцев есть определённые структурные преимущества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для организации выборов в Украине необходимо как минимум 60-дневное перемирие.

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