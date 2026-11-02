Саммит G20 в Майами: когда состоится и встретятся ли Зеленский, Трамп и Путин

Саммит G20 2026 потенциально может стать площадкой для переговоров по урегулированию российско-украинской войны. На сегодня известно, что на встречу на самом высоком уровне в Майами уже приглашен глава Кремля Владимир Путин, также президент США Дональд Трамп не исключил приглашение и президента Украины Владимира Зеленского.

Рассказываем, когда будет саммит G20 и возможна ли там трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России.

Когда саммит G20

Саммит G20 2026 запланирован на 14-15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида, США.

На официальном сайте мероприятия указывается, что Майами является “мировым центром бизнеса, культуры, торговли, финансов и инноваций” и демонстрирует “силу американской экономики и дух американского предпринимательства”.

— Его инфраструктура мирового класса и динамичный частный сектор делают Майами идеальным местом для ориентированной на результат G20, сосредоточенной на росте, процветании и возможностях, — говорится на главной странице события.

Саммит G20, или Большой двадцатки, является ежегодным международным форумом, объединяющим 20 ведущих развитых и развивающихся стран для координации экономической политики.

Председательствующая в G20 страна меняется ежегодно, в 2026-м — это Соединенные Штаты.

Среди объявленных целей Вашингтона: “возвращение” Большой двадцатки к главной миссии — стимулирование роста экономики и процветания.

— Мы сосредоточимся на трех ключевых направлениях: обеспечении экономического процветания за счет снижения регуляторной нагрузки, создании доступных и надежных цепочек поставок энергоресурсов, а также развитии инноваций в сфере системной интеграции и передовых технологий, — говорится в заявлении.

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Состоится ли на саммите G20 встреча Украины, США и РФ

В сентябре сообщалось, что Дональд Трамп пригласил на саммит Большой двадцатки Владимира Путина. Последний не посещает встречи лидеров стран Большой двадцатки еще с 2019 года.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о том, что он пропустит и Майямский саммит также, однако впервые с 2017 года намерен посетить форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который 18-19 ноября состоится в Китае.

Тем временем Владимир Зеленский предлагал провести переговоры лично с главой Кремля по условиям завершения войны во время саммита G20 в Майами. Однако у Путина отвергли идею такой встречи и в очередной раз заявили о готовности провести двусторонние переговоры в Москве. При этом в Кремле также говорили о желании Путина встретиться с Трампом при определенных условиях.

В октябре Трамп сказал, что еще не знает, приедет ли Путин на саммит. Тем временем The Atlantic сообщал о том, что глава Белого дома стремится к тому, чтобы Украина и РФ подписали мирное соглашение во время саммита Большой двадцатки в Майами.

На недавний вопрос журналистов, пригласит ли Трамп на саммит Зеленского, американский президент ответил, что не видит проблемы в том, чтобы пригласить украинского визави.

Между тем, Зеленский сообщил, что пока не получал официального приглашения от американцев.

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