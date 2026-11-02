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Саммит G20 в Майами: когда состоится и встретятся ли Зеленский, Трамп и Путин

Марина Слизовская, редактор сайта 02 ноября 2026, 14:30 3 мин.
когда саммит G20
Фото Pexels

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