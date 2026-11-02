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День защиты детей: когда отмечают, история и что известно о правах самых маленьких

Диана Просяник, редактор сайта 02 ноября 2026, 10:00 2 мин.
Фото к: Когда день защиты детей 2026 в Украине: дата и история праздника
Фото Unsplash

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