Мира, счастья и больше искреннего смеха! Поздравления с Днем защиты детей в стихах и прозе

День защиты детей празднуют во многих странах мира. В этот день объединяются, чтобы обеспечить детям светлое будущее, защитить их права.

1 июня традиционно поздравляют детей и устраивают различные мероприятия для их отдыха и развития. Однако президент Владимир Зеленский поменял дату празднования. Украина будет отмечать праздник ежегодно 20 ноября.

Мы собрали для тебе поздравления с Днем защиты детей в стихах и прозе.

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

С Днем защиты детей! Пусть каждый ребенок будет здоров, счастлив и любим. Пусть малыши радуют родителей своей непосредственностью, любознательностью и тягой к приключениям. В этот светлый праздник желаю всем семьям взаимопонимания, добра и нежности.

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С Днем защиты детей! Пусть жизнь каждого ребенка будет красочной, а эмоции яркими и незабываемыми. Пусть каждый день в детстве будет идеален, чтобы мечтать, воображать, веселиться и творить, а счастливые детские улыбки наполняют скучные будни взрослых радостью и умиротворением.

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Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю чистого и мирного неба над головой, чтобы дети больше смеялись и меньше лили слезы. Пусть дети наполняют жизнь взрослых только приятными моментами, а все шалости и глупости будут незначительными.

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Поздравляем с Днем защиты детей всех малышей! Пусть права детей никогда не нарушаются! Счастливое детство будет у каждого ребенка, в достойных условиях, ярких красках и радости! В первый день долгожданного лета желаю жаркого солнышка, исполнения желаний и море подарков!

Поздравления С Днем защиты детей в стихах

Пусть у каждого ребенка Будет дружная семья, Пироги по воскресениям И отличные друзья. Пусть смеются, веселятся, Пусть дурачатся они. Пусть у каждого ребенка Будут радостными дни!

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Дети — это радость в жизни, Смех, улыбки без причины. Вера в сказку, в чудеса, Искренние, ясные глаза. Пожелать хочу здоровья, Каждому сегодня я ребёнку. Доброты, тепла, любви, Полной, любящей семьи.

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Детство похоже на лето — Светлое, теплое, яркое. Пусть в День защиты всех деток Каждый получит подарки: Любящих маму и папу, Добрых людей в окружении, Жизнь, что похожа на сказку, Радостное настроение!

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Вас сегодня поздравляю С Днём защиты всех детей! С искренностью я желаю, Чтоб стал мир вокруг добрей. Пусть здоровы будут дети, Никогда пусть слёз не льют, Пусть на всей нашей планете Ждут их радость и уют.

Ко Дню защиты детей Владимир Зеленский зачитал дневник мальчика из Мариуполя о войне и сообщил, сколько детей убила Россия за этот час в Украине.

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