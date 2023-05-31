Война. Недопетая колыбельная — Зеленский зачитал страшные воспоминания мальчика из Мариуполя

Ко Дню защиты детей Владимир Зеленский зачитал воспоминания мальчика о зверствах россиян и озвучил, сколько детей убила Россия. Читай в нашем материале более подробно, что рассказал Зеленский на конференции Война. Недопетая колыбельная.

Зеленский зачитал воспоминания мальчика: сколько детей убили россияне

— В человеке есть тяга и ярость — разрушать и убивать. Пока человечество не претерпевает больших изменений, будут идти войны. Все, что было построено и выращено, будет уничтожено и обезображено, после чего человечеству придется начинать все сначала…

Словами 13-летней девочки Анны Франк Владимир Зеленский начал свое выступление. Во время нацистской оккупации она вела свой дневник, где записывала ужасы, которые ей пришлось пережить.

— Дневник, который она вела два года в подвале, всколыхнул мир. Но не предостерег. Доказательство тому — появление в XXI веке нового страшного детского дневника, написанного восьмилетним мальчиком Егором в блокадном украинском Мариуполе, который тогда уничтожали войска Российской Федерации.

Дневник Егора начинался словами “Война. Я хорошо спал, проснулся и улыбнулся”. Эти слова очень болезненны, кратки и без украшений.

Мы живем в те времена, когда для детей это счастье. Когда каждую ночь — сирены воздушной тревоги, и просто поспать — это счастье, это ценно. Когда каждую ночь ракетные атаки, и проснуться утром, это действительно бесценно.

Владимир Зеленский отметил, что Россия отбирает фундаментальные права наших детей — на безопасную среду и окружающую среду, образование, развитие, здравоохранение, отдых, досуг, а самое главное — неотъемлемое право ребенка на жизнь.

Россия убила 483 ребенка по меньшей мере. Убила. Это не то, что можно назвать словами “они стали жертвами российской агрессии” или “они погибли в результате вооруженного конфликта”. Нет! Россия убила этих детей.

Также президент добавил, что почти тысяча украинских детей искалечены. В дневнике Егора написано так:

У меня — рана на спине, содрана кожа. У сестры — ранение головы. У мамы — вырвано мясо на руке и рана на ноге.

Миллионы детей потеряли свои дома из-за России, она сломала судьбы, отобрала родных. Следующая запись у маленького мальчика — “У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь…”

Под завалами домов Россия похоронила понятие “права детей”. Ракеты России летели и летят по роддомам, школам, детским садам, больницам, детским домам.

Наш страна прилагает все возможные усилия, чтобы вернуть украинских детей, чтобы вернуть им нормальную жизнь, чтобы вернуть наших детей домой, в Украину.

Владимир Зеленский сообщил, что начал работу Центр спасения и защиты украинских детей. Это платформа, которая предусматривает возвращение депортированных Россией детей, их реинтеграцию, социализацию, гуманитарную и психологическую помощь, фиксацию преступлений и привлечение к ответственности виновных.

Мы боремся вместе за детей — за абсолютно всех детей, за все последующие поколения, за их права и свободы.

Ранее мы рассказывали, что происходит с депортированными в Россию украинскими детьми.

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