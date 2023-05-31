Война. Недопетая колыбельная — Зеленский зачитал страшные воспоминания мальчика из Мариуполя

Ко Дню защиты детей Владимир Зеленский зачитал воспоминания мальчика о зверствах россиян и озвучил, сколько детей убила Россия. Читай в нашем материале более подробно, что рассказал Зеленский на конференции Война. Недопетая колыбельная.
— В человеке есть тяга и ярость — разрушать и убивать. Пока человечество не претерпевает больших изменений, будут идти войны. Все, что было построено и выращено, будет уничтожено и обезображено, после чего человечеству придется начинать все сначала…
Словами 13-летней девочки Анны Франк Владимир Зеленский начал свое выступление. Во время нацистской оккупации она вела свой дневник, где записывала ужасы, которые ей пришлось пережить.
— Дневник, который она вела два года в подвале, всколыхнул мир. Но не предостерег. Доказательство тому — появление в XXI веке нового страшного детского дневника, написанного восьмилетним мальчиком Егором в блокадном украинском Мариуполе, который тогда уничтожали войска Российской Федерации.
Дневник Егора начинался словами “Война. Я хорошо спал, проснулся и улыбнулся”. Эти слова очень болезненны, кратки и без украшений.
Мы живем в те времена, когда для детей это счастье. Когда каждую ночь — сирены воздушной тревоги, и просто поспать — это счастье, это ценно. Когда каждую ночь ракетные атаки, и проснуться утром, это действительно бесценно.
Мы живем в те времена, когда для детей это счастье. Когда каждую ночь — сирены воздушной тревоги, и просто поспать — это счастье, это ценно. Когда каждую ночь ракетные атаки, и проснуться утром, это действительно бесценно.
Владимир Зеленский отметил, что Россия отбирает фундаментальные права наших детей — на безопасную среду и окружающую среду, образование, развитие, здравоохранение, отдых, досуг, а самое главное — неотъемлемое право ребенка на жизнь.
Россия убила 483 ребенка по меньшей мере. Убила. Это не то, что можно назвать словами “они стали жертвами российской агрессии” или “они погибли в результате вооруженного конфликта”. Нет! Россия убила этих детей.
Россия убила 483 ребенка по меньшей мере. Убила. Это не то, что можно назвать словами “они стали жертвами российской агрессии” или “они погибли в результате вооруженного конфликта”. Нет! Россия убила этих детей.
Также президент добавил, что почти тысяча украинских детей искалечены. В дневнике Егора написано так:
У меня — рана на спине, содрана кожа. У сестры — ранение головы. У мамы — вырвано мясо на руке и рана на ноге.
У меня — рана на спине, содрана кожа. У сестры — ранение головы. У мамы — вырвано мясо на руке и рана на ноге.
Миллионы детей потеряли свои дома из-за России, она сломала судьбы, отобрала родных. Следующая запись у маленького мальчика — “У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь…”
Под завалами домов Россия похоронила понятие “права детей”. Ракеты России летели и летят по роддомам, школам, детским садам, больницам, детским домам.
Наш страна прилагает все возможные усилия, чтобы вернуть украинских детей, чтобы вернуть им нормальную жизнь, чтобы вернуть наших детей домой, в Украину.
Наш страна прилагает все возможные усилия, чтобы вернуть украинских детей, чтобы вернуть им нормальную жизнь, чтобы вернуть наших детей домой, в Украину.
Владимир Зеленский сообщил, что начал работу Центр спасения и защиты украинских детей. Это платформа, которая предусматривает возвращение депортированных Россией детей, их реинтеграцию, социализацию, гуманитарную и психологическую помощь, фиксацию преступлений и привлечение к ответственности виновных.
Мы боремся вместе за детей — за абсолютно всех детей, за все последующие поколения, за их права и свободы.
Мы боремся вместе за детей — за абсолютно всех детей, за все последующие поколения, за их права и свободы.
Ранее мы рассказывали, что происходит с депортированными в Россию украинскими детьми.
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