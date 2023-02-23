Выстрелы в детские спины. За год войны россияне убили полтысячи детей официально — что ждет преступников

Уже через день — годовщина полномасштабного вторжения РФ в мирные города Украины. Годовщина, которую никто и никогда не хотел “отмечать”. Ужасная дата на календаре, год назад унесшая жизни сотен людей.

Сколько детей пострадало от войны

Харьков находится в 30 км от сумасшедшего соседа, сбрасывающего бомбы на мирные дома. Здесь чуть ли не каждый день — ракетные атаки, искалеченные и убитые ни в чем не повинные взрослые и дети. В 5 утра 24 февраля 2022 года здесь начался ад.

Первый, кого россияне убили в Харьковской области — ребенок. Мальчик жил в Чугуеве, в 20 км от Харькова.

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Ракетная атака. Есть раненые. Тогда весь мир увидит настоящее лицо России: папа плачет над телом сына и раненая учительница — с перевязанной бинтом головой.

С тех пор ужасная статистика растет каждый день. Мальчик пошел за водой — убило ракетой. Ребенок ехал из церкви вместе с родителями — удар, и машина в металлолом. Подросток кормил животных в экопарке — обстрел, смерть. Эвакуация, расстрел колонны под Купянском — сгоревшие в Газели дети.

И Катя Винарская, десятилетняя девочка, расстрелянная россиянами дважды.

— Она поднимает курточку и говорит: “Бабушка, посмотри!” А у нее здесь дырочка! — вспоминает тот ужасный момент бабушка девочки Мария Кившарь.

За год российская армия только в Харьковской области убила 74 ребенка, раненых — свыше 200. В Украине количество погибших приближается к полутысячи — 461, травмированных вдвое больше — 926.

Заместитель начальника отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Харьковской областной прокуратуры Иван Семинякин делает вывод: шокируют именно масштабы этих террористических преступлений.

— Я работаю довольно давно по этому направлению, и за все годы моей работы не было такого количества погибших детей, сколько было за последний год, — говорит он. — Правоохранители просят родителей убитых детей рассказать миру о страшных преступлениях Кремля. Их голоса дрожат, они плачут, извиняются и кладут трубку.

Истории погибших детей и выживших в аду

Виталий Перегон решился рассказать, как в ночь со 2 на 3 марта на дом в Изюме, где находилась его большая семья, российский летчик сбросил авиабомбу — от дома ничего не осталось. Сам он в ту ночь был в столице.

— Когда уже… Когда утром делали раскопки, нашли три целых тела — брат мой родной Александр, Лиза — племянница и старшая дочь Арина — целые дети были, остальных собирали по частях, — вспоминает мужчина жуткие моменты его жизни.

В доме погибли его 19-летняя дочь Елизавета, мать, брат с женой и племянники — девятилетняя Арина и четырехлетний Никита. Опознали только троих из них.

Через несколько дней этот самолет украинские защитники сбили, летчика взяли в плен. Ему, Максиму Криштопу, потом сообщили о подозрении в совершении этого преступления.

Он, как и все путинские террористы, будет врать — с детьми не воюет.

— Скажите, пожалуйста, почему вы уничтожаете украинских детей, чем они вам навредили? — Я не уничтожал, я выполнял приказ и работал по координатам, — скажет он на допросе.

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Какое наказание ждет россиян?

Преступления Кремля против украинских детей — это не только убийства: это и увечья, детские камеры пыток, сиротство из-за потери родителей, уничтоженные дома, принудительная депортация. Нашим детям запрещают говорить на украинском, заставляют получать российское гражданство. Россияне упростили процедуру усыновления и навязывают нашим детям своих мам и пап.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец называет это геноцидом украинского народа.

— Считаю, что это прямые признаки военного преступления — геноцида. РФ совершает принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую — это признак геноцида.

Уполномоченный по правам человека говорит, что в результате войны России против нашего государства тем или иным образом пострадали 500 тысяч детей.

На мой взгляд, нужен отдельный трибунал, который будет исследовать, в том числе, этот вопрос, — заключает он.

Российский солдат на всю жизнь своим сапогом оставил след в душах наших детей. Например, Ангелина — она из Мариуполя. Ей всего 11, а девочка говорит о смерти так, словно прожила долгую жизнь.

Она потеряла дедушку, который был ей как отец. Известия о смерти стали обыденностью маленькой девочки, которая ходила в школу, занималась танцами, гуляла во дворе с друзьями — гибли друзья, одноклассники, соседи — такие же дети, как она.

— Мой одноклассник Андрей погиб, в Полинын дом попало — у нее был старший брат, сестра, она и младший брат, мама, папа: все погибли. Аня с мамой — они были в приюте в девятиэтажке, — прилетело в дом, дом на них упал, и погибли все, кто был в подвале, — рассказывает Ангелина.

— Боль, которую переживают украинские дети, оставит шрамы на всю жизнь, — говорит бабушка Ангелины. Сложнее всего объяснить детям, за что они страдают, почему россияне убивают ни в чем не повинных людей, почему оправдывают свои преступления.

Поэтому важно наказать каждого, кто принес в Украину боль и страдания: от солдата до верховного главнокомандующего армией убийц Владимира Путина. И это должна сделать не только Украина, но и весь мир.

Детские права постоянно нарушаются во время войны. И хотя россияне стремятся разрушить наш привычный стиль жизни, украинские службы борются за соблюдение детских прав: что такое (не) детские проблемы и как с ними справляются сейчас — мы писали в другом материале.

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