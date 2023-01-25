Первые результаты: что известно о расследовании сексуальных преступлений россиян

Во многих войнах и во все времена враг использует запретное оружие против мирного населения. Речь идет не о залпах или снарядах, а о сексуальном насилии, изнасиловании гражданских людей.

В Украине случаи сексуального насилия со стороны российских военных в отношении женщин, мужчин и даже детей, к сожалению, распространены. Многие из этих дел уже расследуются.

Начальник управления по организации расследования преступлений сексуального насилия Ирина Диденко рассказала Яне Брензей, как проходят расследование страшных преступлений, сколько подобных преступлений официально зарегистрировано и куда можно обратиться за помощью.

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По словам Ирины Диденко, только официально сексуальных преступлений зафиксировано 155. Но это даже близко не полная картина. Эти данные можно получить только на деоккупированных территориях. К тому же не все потерпевшие обращаются в правоохранительные органы.

Официально уже есть шесть сообщений о подозрении тем лицам, которые идентифицированы как насильники.

Последнее такое подозрение Ирина Диденко лично подписывала 19 января: правоохранительные органы работают с этими делами постоянно.

Как изменился подход правоохранительных органов к расследованию сексуальных преступлений

Ранее преступления сексуального характера расследовались достаточно медленно, отмечает ведущая разговорной студии Единого телемарафона. Пострадавшим от домашнего насилия или изнасилований приходилось несколько раз рассказывать об обстоятельствах происходящего, переживать неприятные воспоминания снова и снова.

Теперь все наоборот: правоохранители занимаются расследованием и не беспокоят пострадавших без необходимости.

Также пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь: психологическая и физическая.

Обратиться за помощью можно в чат-бот или по телефону:

0 800 500 335

@survivors_support_bot

Ирина Диденко отмечает: стоит обязательно обращаться в правоохранительные органы, чтобы обидчик был наказан.

Не преступник должен гоняться за вами в ваших снах или мыслях, а вы должны стать для него приговором в зале суда.

Каждая такая история, каждый факт нового преступления будет передан в суд, — уверяет начальник управления по организации расследования преступлений сексуального насилия.

Ранее мы писали о том, почему сексуальные преступления не подлежат амнистии: подробно рассказывала правозащитница Лариса Денисенко.

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