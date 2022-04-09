Сексуальное насилие не подлежит амнистии — правозащитница о преступлениях оккупантов и ответственности за них

Русский мир богат “подарками” для украинского народа. Военные оставляют не только “демилитаризованные” дома украинцев — они также “денацифицируют” наших мирных людей во время эвакуаций или когда те бегут от бомб и ракет.

Россияне “деукраинизируют” нашу нацию, не минуя и женщин и детей: тех, кто может родить “нацистов” и тех, кто должен отдать свою жизнь вместо жизней “детей Данбаса”. Судьбами последних, кстати, очень любят манипулировать российские пропагандисты, хотя жизни их лишали те же российские войска.

О сборе фактов об изнасилованиях и возможности наказания для русских солдат за их преступления в Украине рассказывает адвокат, правозащитница, соучредитель Ассоциации женщин-юристок Украины ЮрФем и писательница Лариса Денисенко.

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— По вашим оценкам, каких именно военных преступлений России с момента полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано больше всего?

— Я настаиваю на том, что все это полномасштабное вторжение не просто война, не просто военное преступление, а геноцид украинского народа.

Публичные выступления, риторика, комментарии высшего руководства России указывают на процесс “деукраинизации”. Это отрицание существования каждого из нас как человека, как нации, это нацеленность на уничтожение и убийство.

Буча, Бородянка, Мариуполь, Херсон – здесь далеко не все названия. Каждый оккупированный город, городок, село – военные преступления, и в такой реальности мы все живем.

По словам правозащитницы, невозможно перечислить все преступления РФ на территории Украины.

Преступления войск РФ, которые уже можно выносить на суд:

Сексуальное насилие

Мародерство

Похищение людей с проактивной позицией и их родственников

Захват и разрушение родильных домов, приютов матери и ребенка, домов, где проживали люди с инвалидностью

Расстрелы пожилых людей, больных

Принудительная депортация взрослых и детей на оккупированные территории

Формирование военных подразделений из мужчин на временно оккупированных территориях и в Крыму

Преступное обращение с пленными

Создание фильтрационных лагерей

Обстрелы зеленых коридоров и создание гуманитарной катастрофы

Почему Россия – это абсолютное зло?

— Вы знаете, очень показателен факт, на мой взгляд, когда адвокаты РФ в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с этой страной, и выразили сожаление, что не сделали этого после аннексии Крыма.

Поверьте мне как адвокату, наш профессиональный долг — обеспечивать защиту любому преступнику, несмотря на все наши моральные внутренние установки.

Если мои коллеги отказываются, то речь идет даже не о военных преступниках, это абсолютное зло.

— Что удалось сделать с собранными фактами о массовых изнасилованиях женщин российскими военными?

— Сейчас я работаю с четырьмя женщинами, история каждой — сплошная боль. Я не могу делиться деталями, но поверьте человеку, который занимался делами о сексуальном насилии в мирные времена, и это всегда было тяжело, невыносимо, но то, что я слышу сейчас, выходит за рамки обычного уголовного преступления.

Сексуальное насилие как военное преступление относится к категории преступлений, к которой не применяется амнистия.

— Как и чем можно помочь жертвам сексуального насилия?

— Есть международные протоколы ООН, понимание и соблюдение которых, принятие четких алгоритмов выполнения составляют систему комплексного подхода безопасности, защиты, расследования, документирования, правовой и медицинской помощи, реабилитационных механизмов для выживших после этого преступления.

Мы впервые столкнулись — и как государство, и как волонтеры, гражданское общество — с такими зверствами, с таким масштабом. И сейчас идет работа по всем направлениям. Главное, чтобы выжившим не нанесли вреда, чтобы было уважение и безопасность.

Мне кажется, что всем это понятно, все работают очень деликатно, чувствительно, обмениваются мнениями, советами. В этот процесс включены иностранные полевые и научные эксперты.

Будут ли наказаны преступники?

— Что делать с задокументированными фактами насилия дальше?

— Существует единственный портал для сбора данных по всем военным преступлениям. Туда поступает разная информация, и будет поступать дальше. Некоторые преступления будут рассматриваться украинскими судами.

Эти преступления не имеют срока давности. Человек, который сейчас не готов в силу разных обстоятельств свидетельствовать, может быть уверен, что его голос не исчезнет в исторической шумихе, его голос станет строкой в ​​приговоре против того, кто совершал это преступление.

Даже сейчас есть открытые данные, позволяющие идентифицировать этих сволочей и их командование, которое сделало изнасилование оружием, порядком и традицией поведения оккупационных войск.

Мировой опыт

— Если говорить о международном уголовном правосудии, то как раз работа Международного трибунала по бывшей Югославии (материал, с которым он работал), указал на то, что сексуальное насилие это военное преступление, преступление против человечности.

Также правозащитница призывает соотечественников не опускаться до такого же уровня как оккупанты: не совершать никаких сексуальных действий и не допускать даже слов, которые могут ранить уязвимую женскую душу.

А что еще не следует говорить пострадавшим от войны – читай в материале.