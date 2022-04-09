Интервью

Сексуальное насилие не подлежит амнистии — правозащитница о преступлениях оккупантов и ответственности за них

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 09 апреля 2022, 17:30
Лариса Денисенко рассказала о массовых преступлениях кафиров и об ответственности за них
Фото: Unsplash

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