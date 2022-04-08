Стоп-фразы, которые сделают только хуже — что не стоит говорить пострадавшим от войны

Люди, пережившие ужасы войны, нуждаются в поддержке, даже если изо всех сил этого не показывают. Однако мы нечаянно можем причинить вред неосторожными фразами, которые обесценивают чувства и опыт человека.

Такие психологические триггеры затаились в обычных выражениях, которые, на первый взгляд, призваны поддержать.

Психолог Анна Панфилова рассказала, каких выражений стоит избегать в разговоре с пострадавшими от войны.

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“Я тебя понимаю” — не понимаете!

Простая форма поддержки, которая в то же время может сыграть злую шутку и привести к обесцениванию чувств собеседника.

Каждый пережил свой уникальный опыт войны. Кому-то пришлось пожертвовать комфортом и переехать, а кто-то потерял родного человека, мужа, ребенка, жену и т.д.

Для кого-то эта война продолжалась на экране телефона, а кто-то видел взрывы своими глазами и переживал обстрелы, живя в подвале.

У каждого разный опыт, но у каждого он болит по-своему.

Для психики этого человека даже “незначительные”, по сравнению с кем-то, потрясения — важны.

Это ведь личный опыт, и его надо пережить, каким бы он ни был. Поэтому вместо того, чтобы сказать, как вы понимаете человека, скажите:

то, что ты пережил — это ужасно;

мне очень жаль, что тебе пришлось через это пройти;

я даже не представляю, через что тебе пришлось пройти.

Эти выражения дают человеку уверенность в том, что его чувства важны.

Не игнорируйте тему войны

Во время разговора с пострадавшим будет ошибкой игнорировать тему войны или всячески избегать ее.

Иногда молчание может причинить даже большую боль, чем слова. Для пострадавшего важно, чтобы его боль признали.

Молчание же оставляет человека один на один со своими переживаниями, но создает ощущение, что эти чувства не важны и никому не нужны.

Если вам трудно слушать то, что человек пережил, можно просто сказать несколько слов, которые покажут собеседнику, что вы его поддерживаете.

Например: “Случившееся в твоем городе — это очень страшно”.

Оставьте свое “лучше было бы…” при себе

Не стоит давать оценку действиям человека и его ощущениям. Вы не можете знать, как было бы лучше поступить в той или иной ситуации.

А человек действовал так, как считал правильным на тот момент, чтобы спасти свою жизнь и жизнь родных.

Никто не мог знать, к чему приведут те или иные действия. Ведь иногда риск оправдан, а иногда превращается в катастрофу.

Во всем виноваты те, кто совершал зверства и сознательно убивал.

Поэтому забудьте о выражениях, начинающихся с “лучше было бы”:

лучше было бы сразу выехать;

лучше было бы не рисковать так.

“Должен радоваться, что жив остался!”

Выражения из разряда “ты должен радоваться, что жив остался” вообще обесценивают весь пережитый опыт и горе.

Человеку нужно время, чтобы все осознать и до конца пережить, отгоревать за потерянным. Только это позволит нормально жить дальше. В самом начале никто не мог знать, что случится, но, скорее всего, человек себя винит и корит. Поэтому ему очень необходима твоя поддержка.

Ты можешь поддержать его словами: “Ты имеешь право ненавидеть тех, кто разрушил твой дом и твою жизнь”.

Люди, пережившие ужас войны, буквально заново учатся радоваться жизни и улыбаться.

“Всем нам плохо”

Да, действительно, каждый пережил свой уникальный опыт и у каждого собственная травма. Но когда вы разговариваете с человеком об этом, нельзя переводить фокус внимания на общество или на себя.

Еще хуже сравнивать ситуацию с худшими случаями, например:

всего-навсего разбомбили твой дом, а в кто-то потерял…

хорошо, что хоть твои родные живы;

радуйся, что твой дом уцелел.

Если человек уже решил поделиться с вами пережитым, нужно внимательно его выслушать и отложить свой опыт и сравнение ситуаций как можно дальше, потому что не время меряться потерями.

Весь опыт, который болит человеку — важен. Поэтому ни в коем случае не стоит обесценивать его тем, что у кого-то он хуже и кто-то в этом мире страдает больше.

Не делай из человека жертву

Сочувствовать и виктимизировать, то есть делать из кого-то жертву — разные вещи. С позиции жертвы трудно выбраться, есть риски подтолкнуть человека к депрессии.

Поэтому вместо того, чтобы подчеркивать, как все плохо, нужно подчеркнуть сильные стороны человека.

Постоянно говорите, какими качествами или поступками вы гордитесь. Такая поддержка придаст сил двигаться дальше, справиться с болью и позаботиться о себе и родных.

А главное — в каждой беседе быть откровенным с собеседником и откровенно стремиться его выслушать и понять.

Ведь в беседе можно услышать тревожные колокольчики, которые говорят о том, что человек не может самостоятельно справиться с пережитым. Или настолько винит себя за свои же поступки или слова, что пытается наказать себя за это. Вы можете помочь.

Недавно мы рассказали, что такое селфхарм и как помочь человеку, который умышленно наносит себе вред.