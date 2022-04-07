Когда кто-то умышленно наносит себе вред: что такое селфхарм и как помочь такому человеку

Именно сейчас эта тема очень важна и неотложна, поскольку самоповреждение (ещё используют англицизм — селфхарм) — это сознательное причинение себе боли и вреда, умышленное повреждение своего тела.
Люди, которые пережили насилие, изнасилование, которые не знают, как справиться с трудными эмоциями, могут причинять себе вред, делать свою внутреннюю боль видимой.
В международной классификации болезней к селфхарму относят не только порезы, ожоги, самоизбиение, отказ от еды и воды, выдёргивание волос и раздирание кожи. Сюда относят и умышленно нанесённые повреждения в ДТП или во время прыжков, чрезмерное употребление алкоголя, употребление наркотиков и опасные сексуальные контакты.
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Используют физическую боль как способ придушить или отвлечься от своих эмоций. Иногда человек чувствует, что может заплакать “не кстати” — на работе или на глазах у других. Таким образом он снимает внутреннее напряжение, чтобы, будучи между людьми, не проявлять своих эмоций.
Когда наши эмоции становятся слишком сильными и слишком болезненными, может казаться, что внутренняя “кастрюля с супом” вот-вот закипит.
Причинение себе вреда может быть способом облегчить эту боль. Когда вы снимаете крышку с кастрюли с кипящим супом, вы не только не даёте ему перелиться, но и делаете его видимым. Делаете боль видимой.
Человек может быть в полном эмоциональном оцепенении. Боль — это быстрый способ доказать себе, что мы всё ещё можем чувствовать и всё ещё живы.
Чувство стыда или вины иногда могут заставить человека поверить, что он заслуживает эту боль.
Кроме контроля над эмоциями, самоповреждение может дать человеку чувство контроля над своей жизнью.
После переживания изнасилования или другого вида насилия пострадавшие обычно выпадают из-под контроля. Причиняя себе вред, они могут почувствовать возвращение контроля в свою жизнь, например, выбирая, как и когда причинить себе вред.
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