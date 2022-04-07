Психологія

Коли хтось умисно завдає собі шкоди: що таке селфхарм та як допомогти такій людині

Вікторія Мельник, практикантка сайту 07 Квітня 2022, 21:30
Як допомогти людині, яка займається селфхармом?
Фото: Pixabay, Instagram

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