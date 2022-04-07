Психологія

Не перебивай, уважно слухай та повір! Як правильно підтримати людину у разі зґвалтування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Квітня 2022, 10:00
Жінки-жертви насильства
Фото: Unsplash

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