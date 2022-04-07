Не перебивай, уважно слухай та повір! Як правильно підтримати людину у разі зґвалтування

Про це складно говорити, але однозначно треба. Від жорстокості російських окупантів постраждали сотні дівчат та жінок. Їх днями ґвалтували та принижували.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала зґвалтування зброєю війни. Адже у такий спосіб рашисти намагаються деморалізувати та встановити владу, залякати та підкорити людей.

Ми маємо підтримувати постраждалих жінок. Їм зараз це дуже потрібно. Багато людей прагнуть допомогти, проте через брак знань роблять це неправильно.

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Ми розповімо, як правильно підтримати людину, яка зазнала зґвалтування.

Пам’ятай: те, що ти поруч і просто слухаєш — уже допомагає.

Кожна людина та її трагічний досвід різняться, тож потребують особливого підходу.

Що робити для підтримки

Слухай

Те, що ти почуєш, може бути жахливим, але важливо показати, що ти справді слухаєш.

Намагайся не перебивати, навіть якщо у тебе виникає багато запитань.

Повір

Люди рідко брешуть про сексуальне насильство. Брехати про це зовсім невигідно — бути жертвою у нашому суспільстві дуже важко.

Важливо дати зрозуміти, що ти віриш постраждалій(-ому). У такій ситуації недовіра прирівнюється до великої зради.

Пам’ятай, що це не вина постраждалої(-ого)

100% провини, сорому та відповідальності за зґвалтування та сексуальне насильство лежить на ґвалтівникові.

Тих, хто це пережив і вижив, ніколи не слід звинувачувати або змушувати почуватися винними за те, що з ними сталося.

Якщо хтось довірився вам і розповідає про свій досвід, дайте знати, що ви розумієте, як важко було наважитись про це розповісти.

Дозволь знову відчути контроль

Пережите насильство змушує людину почуватися безсилою. Важливо знову дати відчути людині, що її життя під її контролем.

Допоможи розібратися у почуттях.

Розкажи про варіанти дій, які зараз можливі.

Дозволь ухвалити власне рішення.

Намагайся не ігнорувати й не засуджувати рішення, навіть якщо вони не такі, які, на твою думку, ти б ухвалив(-ла). Інакше ти можеш втратити довіру.

Пам’ятай: немає часових термінів, щоб “пережити” зґвалтування.

І немає списку справ, які потрібно скасовувати. Не слід змушувати робити людину щось доти, поки вона не готова.

Якщо твій партнер(-ка) пережив(-ла) зґвалтування, інтимні та сексуальні контакти їй чи йому можуть даватися тяжко. Людина може не дозволяти торкатися або бути поруч. Намагайся не сприймати це на свій рахунок і не засмучуватися.

Чого не варто робити

Не питай їх, чому вони нічого не сказали раніше.

Не суди їх за те, що вони робили до зґвалтування.

Не питай, чому не намагалися втекти чи дати відсіч. Дуже часто люди, які зазнали зґвалтування, виявляють, що не могли рухатися чи говорити.

Не суди їх за те, як вони реагують на пережите.

Не розповідай історію постраждалої(-ого) без їхнього дозволу.

Раніше ми також розповідали про те, як пережити насилля, ознаки психологічної травми та як її побороти.