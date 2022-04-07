Психология

Не перебивай, внимательно слушай и поверь! Как правильно поддержать человека в случае изнасилования

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 апреля 2022, 10:00
Жінки-жертви насильства
Фото: Unsplash

Больше новостей
повертаються додому
Украинцы возвращаются домой — какая ситуация на границе сегодня
Як працює Київський інститут серця під час війни
Храбрые сердца кардиохирургов: как работает Киевский институт сердца во время войны
Чого чекати від дитини під час війни Психологиня про поведінку, емоції та підтримку дітей
Чего ждать от ребенка во время войны? Психолог о поведении, эмоциях и поддержке детей
паливо в Україні
Будет ли дефицит топлива в Украине и какие цены нас ждут
Смотреть больше

Материалы по теме

повертаються додому
Украинцы возвращаются домой — какая ситуация на границе сегодня
Як працює Київський інститут серця під час війни
Храбрые сердца кардиохирургов: как работает Киевский институт сердца во время войны
Чого чекати від дитини під час війни Психологиня про поведінку, емоції та підтримку дітей
Чего ждать от ребенка во время войны? Психолог о поведении, эмоциях и поддержке детей
паливо в Україні
Будет ли дефицит топлива в Украине и какие цены нас ждут

Видео
0:02:51
повертаються додому

Украинцы возвращаются домой — какая ситуация на границе сегодня
0:03:28
Як працює Київський інститут серця під час війни
Храбрые сердца кардиохирургов: как работает Киевский институт сердца во время войны
0:03:51
паливо в Україні
Будет ли дефицит топлива в Украине и какие цены нас ждут
0:02:42
Бородянка
Уборка только после разминирования. В освобожденной Бородянке чрезвычайники показали, как жили российские “свиньи”
0:03:37
що чекає на військових злочинців Росії
Трибунал и цифровые технологии. Рассказываем, что ждет военных преступников России
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 апреля
0:04:46
Іванків
Жизнь после оккупации: как возвращается к мирной жизни Иванков
0:12:55
Нове звернення Зеленського
Российские военные сменили тактику. Новое обращение Зеленского 6 апреля
Закони і звичаї ведення війни
Россия нарушила все законы ведения войны. А знаешь ли ты о них? Разбираем, что позволено и за что наказывают
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Мы должны быть готовы и к другим сценариям! Как сейчас живет Киев и можно ли уже приезжать
Больше видео
Чого чекати від дитини під час війни Психологиня про поведінку, емоції та підтримку дітей
Читать дальше
Чего ждать от ребенка во время войны? Психолог о поведении, эмоциях и поддержке детей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь