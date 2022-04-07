Не перебивай, внимательно слушай и поверь! Как правильно поддержать человека в случае изнасилования

Об этом сложно говорить, но так или иначе нужно. От жестокости российских оккупантов пострадали сотни девушек и женщин. На протяжении многих дней их насиловали и унижали.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс назвала изнасилование оружием войны. Именно так рашисты пытаются деморализовать и установить власть, запугать и подчинить людей.

Мы должны поддерживать пострадавших женщин. Им это сейчас очень нужно. Многие люди хотят помочь, но из-за нехватки знаний делают это неправильно.

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Мы расскажем, как правильно поддержать человека, подвергшегося изнасилованию.

Помни: то, что ты рядом и просто слушаешь, уже помогает.

Кроме того, каждый человек и его трагический опыт отличаются и требуют особого подхода.

Что делать для поддержки

Слушай

То, что ты услышишь, может быть ужасающим, но важно показать, что ты действительно слушаешь.

Старайся не перебивать, даже если у тебя возникает много вопросов.

Поверь

Люди редко лгут о сексуальном насилии. Это совсем невыгодно, ведь быть жертвой в нашем обществе очень тяжело.

Важно дать понять, что ты веришь пострадавшей(-ему). В такой ситуации недоверие приравнивается к большой измене.

Помни, что это не вина пострадавшей(-его)

100% вины, стыда и ответственности за изнасилование и сексуальное насилие лежит на насильнике.

Переживших и выживших никогда не следует обвинять или заставлять чувствовать себя виновными за то, что с ними произошло.

Если кто-то доверился вам и рассказывает о своем опыте, дайте знать, что вы понимаете, как трудно было решиться рассказать об этом.

Позволь снова почувствовать контроль

Пережитое насилие вынуждает человека чувствовать себя бессильным. Важно снова дать почувствовать человеку, что его жизнь под его контролем.

Помоги разобраться в чувствах.

Расскажи о вариантах действий, которые сейчас возможны.

Позволь принять решение.

Старайся не игнорировать и не осуждать решения, даже если они не такие, какие, как тебе кажется, ты бы принял(-а). В противном случае ты можешь потерять доверие.

Помни: нет временных сроков, чтобы пережить изнасилование.

И нет списка дел, которые следует отменить. Не нужно заставлять человека делать что-нибудь, пока он не готов.

Если ваш партнер(-ша) пережил(-а) изнасилование, ей или ему могут тяжело даваться интимные и сексуальные контакты. Люди могут не разрешать прикасаться к себе или были рядом. Постарайся не воспринимать это на свой счет и не расстраиваться.

Чего не стоит делать

Не спрашивай их, почему они ничего не сказали раньше.

Не суди их за то, что они делали до изнасилования.

Не спрашивай, почему не пытались убежать или дать отпор. Очень часто люди, подвергшиеся изнасилованию, обнаруживают, что не могли двигаться или говорить.

Не суди их за то, как они реагируют на пережитое.

Не рассказывай историю пострадавшей(-его) без их разрешения.

Ранее мы также рассказывали о том, как пережить насилие, признаки психологической травмы и как ее преодолеть.